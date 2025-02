Reservas do Corinthians não convencem, sofrem com a Portuguesa, mas obtêm empate no Paulistão

Preservando os titulares para a estreia na fase prévia da Copa Libertadores, o técnico Ramón Díaz deu oportunidade a atletas que têm menos minutos em campo nesta temporada e viu o Corinthians empatar com a Portuguesa por 2 a 2, neste sábado, no Mercado Livre Arena Pacaembu.

A Portuguesa foi superior durante quase todo o jogo, mas cochilou nos minutos iniciais do segundo tempo e deixou escapar a oportunidade de se isolar na liderança do Grupo B e praticamente limar os riscos de rebaixamento para a Série A2. No entanto, a defesa e o ataque erraram mais do que poderiam e favoreceram o Corinthians.

Do time alvinegro, nenhum atleta teve grande destaque. Talles Magno foi protagonista, mas sua boa atuação se limitou a poucos minutos. O time reserva mostrou que Ramón Díaz tem razão em escalar os seus 11 jogadores preferidos. Sem eles, o Corinthians perde força e não convence.

O equilíbrio entre as duas equipes ditou o ritmo dos minutos iniciais do duelo. Portuguesa e Corinthians não foram ousados e preferiram a prudência para não dar chances aos adversários. No setor ofensivo, poucos lances de perigo de fato assustaram os torcedores presentes no Pacaembu.

A Portuguesa aumentou a intensidade na parte final do primeiro tempo com bola na trave, chances no rebote e escanteios. A equipe rubro-verde se mostrou mais apta a se colocar em vantagem no marcador. E não demorou a confirmar a superioridade. Aos 38 minutos, depois de cobrança de lateral, Cristiano ajeitou de peito para Jajá emendar um belo chute e anotar o primeiro.

O Corinthians até tentou se reencontrar na etapa inicial, mas passou longe de incomodar de fato a Portuguesa. As soluções só começaram a aparecer no segundo tempo. Com a entrada de Pedro Raul na vaga de Ryan, a equipe alvinegra adiantou suas peças e pressionou. Em uma boa jogada orquestrada por Talles Magno, Matheus Bidu recebeu pela esquerda, invadiu a área e tocou por entre as pernas do goleiro para deixar tudo igual aos 8 minutos.

Aos 20 minutos, Talles Magno sofreu um pênalti cometido pelo seu xará. Magno cobrou e virou o jogo para o Corinthians. Autor do pênalti, Gustavo Talles protagonizou um contragolpe fatal, deixou Bidu na saudade para entregar nos pés de Maceió um passe certeiro. O atacante não desperdiçou e deixou o marcador empatado outra vez, aos 28. As duas equipes ainda tiveram chance de sair de campo com a vitória, mas os goleiros foram decisivos nos minutos derradeiros.

O Corinthians agora se concentra na disputa da fase prévia da Libertadores. Na próxima quarta-feira, às 21h30, a equipe corintiana estará em Caracas para medir forças com a Universidad Central, da Venezuela. A Portuguesa, por sua vez, joga na quinta-feira, às 21h35, diante do São Bernardo, novamente no Pacaembu.

FICHA TÉCNICA

PORTUGUESA 2 x 2 CORINTHIANS

PORTUGUESA - Rafael Santos; Gustavo Talles, Eduardo Biazus, Gustavo Henrique e Lucas Hipólito; Tauã, Fernando Henrique (Hudson) e Cristiano (Rildo); Jajá (Everton), Maceió (Pedro Henrique) e Renan Peixoto (Barba). Técnico: Cauan de Almeida.

CORINTHIANS - Matheus Donelli; Léo Mana (Jacaré), Félix Torres, Cacá e Matheus Bidu; Alex Santana (Bahia), Ryan (Pedro Raul), Charles (Maycon) e Igor Coronado; Romero e Talles Magno (Héctor Hernández). Técnico: Ramón Díaz.

GOLS - Jajá, aos 38 minutos do 1º tempo; Matheus Bidu, aos 8, Talles Magno, aos 20, Maceió, aos 28 minutos do 2º tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gustavo Henrique, Lucas Hipólito, Félix Torres e Cacá.

ÁRBITRO - Daiane Caroline Muniz dos Santos.

PÚBLICO - 17.087 torcedores.

RENDA - R$ 1.914.620,00.

LOCAL - Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo.