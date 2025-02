Red Bull Bragantino x Noroeste: veja as prováveis escalações e onde assistir

Neste sábado, o Red Bull Bragantino enfrentará o Noroeste em partida válida pela décima rodada do Campeonato Paulista. O jogo será no Nabi Abi Chedid Stadium, em Bragança Paulista, às 20h30 (de Brasília).

No Paulistão, o Bragantino ocupa a última colocação do grupo B, com oito pontos. O Noroeste é o terceiro colocado do grupo C, com sete pontos somados.

Sábado tem Massa Bruta em casa! ??? ?? Check-in para sócio-torcedor e a venda online já estão disponíveis! ?: Ari Ferreira#RedBullBragantino pic.twitter.com/Rnet5mW2UL ? Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) February 13, 2025

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela TNT, Max , Uol Play, Nosso Futebol e Zapping TV

ÚLTIMOS JOGOS:

Red Bull Bragantino: uma vitória, dois empates e duas derrotas.



Noroeste: dois empates e três derrotas.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Red Bull Bragantino



Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo Santos e Juninho Capixaba; Gabriel, Lucas Evangelista, Matheus Fernandes e Vinicinho; Eduardo Sasha e Isidro Pitta.



Técnico: Fernando Seabra.

Noroeste



Felipe Alves; Cicinho, Maycon, Rodolfo Filemon e Maykon; Dudu Miraíma, Matheus Blase, Jonatas Paulista e Thiago Lopes; Pedro Felipe e Carlão.



Técnico: Allan Aal.



ARBITRAGEM:

Lucas Canetto Bellote será o árbitro principal com Ricardo Pavanelli Lanutto e Juliana Vicentin Esteves de auxiliares. Adriano de Assis Miranda comandará o VAR.