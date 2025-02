Red Bull Bragantino vence Noroeste, respira e ainda sonha com vaga nas quartas do Paulistão

Mesmo com uma campanha irregular, o Red Bull Bragantino conseguiu uma vitória importante, ao bater por 2 a 1 o Noroeste, neste sábado, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. Além de se afastar da ameaça de rebaixamento, o time da casa ainda renovou as esperanças de chegar às quartas de final.

O Bragantino agora soma 11 pontos, mesma pontuação do Guarani e da Portuguesa dentro do equilibrado Grupo B que tem ainda o Santos, com nove. E se reabilitou da derrota por 1 a 0 para o Botafogo.

O Noroeste continua com sete pontos, em terceiro no Grupo C e na 13ª posição, portanto, ainda correndo riscos de ser rebaixado. Vinha de derrota em casa, por 3 a 2, para o São Bernardo.

No histórico do confronto, o Bragantino segue com ampla vantagem. Em 16 encontros, venceu nove vezes, empatou cinco e perdeu apenas duas. Jogando em casa, o time nunca foi derrotado pelo rival.

O Bragantino se adaptou melhor ao gramado encharcado pelas fortes chuvas que caíram na região. Conseguiu imprimir muita intensidade, mas foi para o intervalo com a pequena vantagem de um gol. Este saiu aos 29 minutos, quando Jhon John avançou pelo lado direito e cruzou na área. Juninho Capixaba apareceu de trás e desviou de cabeça.

O Bragantino ainda teve uma boa chance para ampliar o placar com Jhon Jhon, que foi laçado em velocidade, invadiu a grande área e toou de lado do goleiro Felipe Alves. A bola, caprichosa, saiu do lado da trave.

Na volta para o segundo tempo, o técnico Allan Aal colocou em campo dois atacantes: Adriano e Jenison. O time reagiu, impôs velocidade e empatou logo aos quatro minutos. Os zagueiros da casa se atrapalharam na marcação, Carlão ganhou o lance na velocidade e chutou em diagonal: 1 a 1.

A partir daí, o Bragantino se atirou ao ataque, abrindo espaços para o visitante. O jogo ficou aberto e, a qualquer momento, alguém poderia marcar outro gol. O Red Bull Bragantino se deu melhor, quando Jhon Jhon ajeitou a bola no peito e foi até a linha de fundo. O cruzamento pegou Vinicinho na pequena área para completar para as redes, aos 17 minutos.

Mesmo na frente, o Bragantino não tirou o pé, mantendo a intensidade no ataque. Criou chances para ampliar, porém, faltou capricho nas finalizações. O Noroeste também não desistiu de atacar. Chutou duas bolas com perigo, porém, neutralizadas pelo goleiro Cleiton.

Agora restam apenas duas rodadas para o término da fase de grupos. O Red Bull Bragantino vai receber o Mirassol e sair diante da Ponte Preta. Enquanto isso, o Noroeste vai pegar o Santos na Vila Belmiro e vai encerrar a temporada em casa diante da Portuguesa.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 2 X 1 NOROESTE

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andrés Hurtado (Sant’Anna), Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Gabriel, Lucas Evangelista (Gustavinho), Matheus Fernandes (Eric Ramires) e Jhon Jhon; Eduardo Sasha (Isidro Pitta) e Henry Mosquera (Vinicinho). Técnico: Fernando Seabra.

NOROESTE - Felipe Alves; Cicinho (Maycon), Carlinhos, Rodolfo Filemon e Felipe Rodrigues; Dudu Miraíma, Matheus Blade (Léo Costa) e Jonatas Paulista (Adriano); Pedro Felipe (Jenison), Carlão e Thiago Lopes (Deivid Buiú). Técnico: Allan Aal.

GOLS - Juninho Capixaba, aos 29 minutos do primeiro tempo. Carlão, aos quatro, e Vinicinho, aos 17 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - nenhum.

ÁRBITRO - Lucas Canetto Bellote.

RENDA - R$ 54.615,00.

PÚBLICO - 2.272 torcedores.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).