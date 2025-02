Paulistão: RB Bragantino vence, classifica o São Paulo e complica o Santos

O Red Bull Bragantino conquistou um importante resultado neste sábado (15). A equipe recebeu o Noroeste, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela décima rodada do Campeonato Paulista, e venceu por 2 a 1, graças aos gols de Juninho Capixaba e Vinicinho. Carlão descontou para o time de Bauru.

Com o resultado, o Red Bull Bragantino entrou na zona de classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista, ocupando mais precisamente a segunda colocação do Grupo B e complicando a vida do Santos, que caiu para o último lugar da mesma chave.

A vitória do Bragantino, por outro lado, ajudou o São Paulo, que confirmou a sua presença nas quartas de final do Campeonato Paulista, já que o Noroeste, com a derrota, já não tem mais chances matemáticas de ultrapassar o Tricolor, líder do Grupo C.

O resultado também impactou o Santos, só que de maneira negativa. Com a vitória, o time de Bragança Paulista pulou ao segundo lugar do Grupo B, que fez o Peixe cair para o último lugar da mesma chave restando apenas duas rodadas para o fim da primeira fase.

Ainda assim, o Santos segue com chances de avançar às quartas. O Peixe pode ir à liderança se vencer o Água Santa neste domingo (16) e o Guarani foi derrotado pelo São Bernardo, passando a depender apenas de si para confirmar a classificação na última rodada.

O jogo

O Red Bull Bragantino abriu o placar aos 29 minutos. Jhon Jhon cruzou para Juninho Capixaba subir sozinho para completar de cabeça, no cantinho, estufando as redes sem chances para o goleiro adversário.

Poucos minutos depois Jhon Jhon teve uma oportunidade de ouro para ampliar para o Red Bull Bragantino. O meia-atacante recebeu ótimo passe em profundidade de Lucas Evangelista, saindo cara a cara com o goleiro, mas batendo para fora.

O Noroeste voltou para o segundo tempo determinado a buscar o empate e precisou de pouco tempo para isso. Logo aos quatro minutos Jenison fez o pivô e Carlão tocou na saída do goleiro para deixar tudo igual para a equipe de Bauru.

Precisando reagir, o técnico Fernando Seabra promoveu algumas mudanças na equipe do Red Bull Bragantino e foi exatamente uma delas que marcou o gol da vitória. Vinicinho recebeu cruzamento de Jhon Jhon e empurrou para o fundo das redes, garantindo o resultado que colocou o time de Bragança Paulista na zona de classificação às quartas de final do Estadual.