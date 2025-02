Raphael Veiga ultrapassa ídolos e vira terceiro maior assistente do Palmeiras no século

O meio-campista Raphael Veiga atingiu mais uma importante marca com a camisa do Palmeiras na última quinta-feira. O jogador distribuiu dois passes para gol na vitória do Verdão sobre a Inter de Limeira, no Estádio Major Levy Sobrinho, pelo Campeonato Paulista, e subiu na lista dos maiores assistentes do clube no século XXI.

O camisa atingiu 51 assistências pela equipe alviverde e deixou para trás dois ídolos da instituição: Cleiton Xavier e Valdívia. Ambos somavam 49.

O atleta de 23 anos, agora, só fica atrás de Gustavo Scarpa, com 53, e Dudu, líder do ranking com 100 passes para gol. Um dos principais líderes do elenco, o meio-campista comemorou o feito.

"Eu fico feliz de novo por conseguir ser decisivo, seja com gol ou passe. Sei que isso é importante, define jogos. O Palmeiras sempre teve essa bola parada forte nos últimos anos, pelos nossos zagueiros e nossos atacantes, que são altos e cabeceiam bem. Então eu procuro sempre, seja na falta ou no escanteio, tentar cobrar bem para que eles possam ter uma facilidade maior na hora de cabecear. Para sair gol também depende da batida", afirmou.

"Fico feliz por ter conseguido dar mais duas assistências. É sempre treinar e melhorar para ser decisivo cada vez mais", acrescentou.

No Palmeiras desde 2017, Raphael Veiga soma, ao todo, 70 assistências e 102 gols em 335 partidas, além de 11 títulos. Ele, inclusive, está a uma bola na rede de igualar Ministro e Jorge Mendonça como o 16° maior goleador da história do Alviverde.

O meia volta a campo pelo Palmeiras neste domingo, no clássico contra o São Paulo, pela 10ª rodada do Paulistão. O Choque-Rei está agendado para as 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

O Verdão, no momento, está fora da zona de classificação à próxima fase do Estadual. O Palmeiras é o terceiro colocado do Grupo D, com 16 pontos, três abaixo do líder São Bernardo e dois da Ponte Preta, no segundo lugar. Velo Clube, lanterna com seis, completa a chave.