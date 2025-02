Corinthians reserva oscila e cede empate à Portuguesa em volta ao Pacaembu

O time reserva do Corinthians empatou com a Portuguesa por 2 a 2 neste sábado (15), na Mercado Livre Arena Pacaembu, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista.

Jajá e Maceió marcaram os gols da Lusa, um em cada tempo.

Matheus Bidu e Talles Magno balançaram as redes para os visitantes, ambos nos 45 minutos finais.

Esse foi o retorno do Corinthians ao Pacaembu após seis anos. O estádio passou por uma grande reforma após privatização.

Classificado antecipadamente, o Timão segue na liderança absoluta da tabela e do Grupo A, com 26 pontos.

A Portuguesa fica em segundo no Grupo B, com 10 pontos. O resultado é bom para o Santos, que pode entrar na zona de classificação da chave neste domingo (16), caso vença o Água Santa.

As equipes voltam a campo no meio de semana, mas por competições diferentes. O Timão visita a Universidad Central de Venezuela, em Caracas, pela pré-Libertadores, na próxima quarta-feira (19). Já a Lusa recebe o São Bernardo no Pacaembu, pela 11ª rodada do Paulistão, na quinta.

Como foi o jogo

Romero em ação durante Portuguesa x Corinthians, duelo do Paulistão Imagem: EDUARDO CARMIM/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO

O Corinthians quase não teve poderio ofensivo durante os primeiros 45 minutos, enquanto a Portuguesa criou as melhores oportunidades. A Lusa assustou em dois lances, inclusive com uma bola na trave, antes de abrir o placar com o Jajá, aos 38 minutos. A equipe alvinegra demorou para entrar no jogo e teve muita dificuldade na troca de passes.

Já na segunda etapa, o Timão retornou elétrico ao gramado, chegou a virar o palcar, mas cometeu erros defensivos e levou o empate. O Corinthians fez 1 a 1 antes dos 10 minutos, em boa jogada de Matheus Bidu. Talles Magno buscou o campo a todo momento e virou o placar de pênalti. No entanto, em nova bobeira da zaga, a equipe alvinegra sofreu o empate.

Gols e destaques

Donelli em cima do lance. Lucas Hipólito arriscou um chute rasteiro e cruzado da intermediária, com categoria. A bola passou por entre as pernas de dois adversários, assustando Donelli, que precisou se esticar todo para evitar o gol da Lusa.

No um contra um. Talles Magno recebeu lançamento na medida perto da meia-lua, gingou para cima do marcador e finalizou de perna esquerda por baixo. O goleiro defendeu em dois tempos.

Lusa assustou o Timão no contra-ataque. Talles fez bom lançamento para Renan Peixoto, que ganhou de Cacá na corrida pelo corredor direito. Peixoto finalizou rasteiro, no cantinho esquerdo, mas a bola foi para a linha de fundo. Donelli estava firme no lance.

Bola na trave! Jajá errou um domínio na intermediária, mas salvou o lance no toque seguinte, mandando de canhota uma finalização bem colocada. A bola subiu e explodiu na trave direita de Donelli, que sequer se mexeu.

Jajá abre o placar para a Portuguesa. A Lusa balançou a rede em bela jogada dentro da área do Corinthians. Talles cruzou da direita, Maceió ajeitou de peito para trás. Jajá apareceu para finalizar de canhota de fora da área no canto esquerdo de Donelli, que não alcançou.

De Talles para Romero. Talles abriu espaço pelo meio, entre dois marcadores, e enfiou para Romero na entrada da área. O camisa 11 dominou e ajeitou para bater no cantinho, mas colocou força demais no chute. A bola explodiu na placa de publicidade ao lado da trave direita de Rafael Santos.

Bidu deixa tudo igual no Pacaembu. Na volta do intervalo, o Timão estava elétrico e buscando o gol. Talles Magno recebeu de Igor Coronado entre as linhas de marcação da Portuguesa e deu ótimo passe em profundidade para o lado esquerdo da área. Com pouco ângulo, o lateral-esquerdo finalizou por baixo de Rafael Santos, que se posicionou mal, e empatou o jogo.

Talles vira para o Timão e dança. Talles Magno invadiu a área pela esquerda, pedalou para cima do xará, levou para o fundo e foi derrubado por carrinho do lateral da Portuguesa. O atacante chamou a responsabilidade e cobrou o pênalti. Rafael Santos nem saiu na foto. A comemoração foi com a tradicional dancinha.

Maceió deixa tudo igual de novo. Talles arrancou em velocidade pela direita e cruzou rasteiro da entrada da área. Rildo não alcançou, Maceió recebeu pelo meio, finaliza de primeira e mandou no cantinho esquerdo para deixar tudo igual.

FICHA TÉCNICA

PORTUGUESA 2 x 2 CORINTHIANS

Data e horário: 15 de fevereiro, às 18h30 (de Brasília)

Competição: 10ª rodada do Campeonato Paulista

Local: Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo (SP)

Árbitra: Daiane Muniz

Assistentes: Evandro de Melo Lima e Daniel Luis Marques

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Público: 17.087 pessoas

Renda: R$ 1.914.620,00

Cartões amarelos: Gustavo Henrique, Lucas Hipólito (POR); Cacá, Félix Torres (COR)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Jajá (38'/1ºT), Matheus Bidu (8'/2ºT), Talles Magno (19'/2ºT), Maceió (28'/2ºT)

PORTUGUESA: Rafael Santos, Talles, Gustavo Henrique (Hudson), Eduardo Biazus, Lucas Hipólito, Fernando Henrique, Tauã, Cristiano (Rildo), Jajá (Everton), Maceió (Pedro Henrique) e Renan Peixoto (Barba). Técnico: Cauan de Almeida.

CORINTHIANS: Matheus Donelli; Léo Mana (Jacaré), Félix Torres, Cacá e Matheus Bidu; Ryan (Pedro Raul), Alex Santana (Bahia), Charles (Maycon) e Igor Coronado; Talles Magno (Héctor Hernández) e Romero. Técnico: Ramón Díaz.