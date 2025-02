Por que Palmeiras comemora acordos com Galo e Paulinho por R$ 115 milhões?

O Palmeiras está muito satisfeito com os três negócios que fechou com o Atlético-MG nesta janela de transferências. Os acordos foram tão positivos para o lado alviverde, que o entendimento é que até a compra do atacante Paulinho por 18 milhões de euros (R$ 115 milhões quando o acordo foi fechado) ficou barata.

Entenda os negócios

Paulinho: Palmeiras pagará 18 milhões de euros (R$ 115 milhões), e os meio-campistas Gabriel Menino e Patrick foram em definitivo para o Atlético-MG. O Galo detinha 90% dos direitos econômicos do jogador e vai ficar com R$ 102 milhões.

Rony: Atlético-MG pagará 6 milhões de euros (R$ 36 milhões). O Alviverde era detentor de 50% do passe do jogador e ficará com 3 milhões de euros (R$ 18 milhões).

Bruno Fuchs por Caio Paulista: os clubes têm conversas avançadas por uma troca entre os atletas por empréstimo, com opção de compra, até o fim do ano.

O que faz Palmeiras comemorar?

Paulinho pode ser uma solução para o presente e o futuro do Palmeiras. O atacante de 24 anos foi o artilheiro do Atlético-MG nos últimos dois anos: são 50 gols e deu 12 assistências em 2023 e 2024, mesmo tendo atuado com uma lesão durante grande parte da última temporada.

Palmeiras "trocou" um atleta em declínio nos últimos dois anos por um nome que vem em ascensão. O ex-camisa 10 do Alviverde fez 24 gols e deu 13 assistências neste período. Ou seja, Paulinho fez o dobro de gols de Rony.

Diferença de idade e potencial de revenda justificam aporte pesado do Palmeiras. Rony tem 29 anos e Paulinho tem 24, há uma diferença de cinco anos entre os atletas. O Alviverde entende que pode não só recuperar o investimento, como ainda lucrar, com uma hipotética negociação de Paulinho daqui a dois ou três anos, se julgar conveniente.

Troca por Paulinho envolveu dois atletas que ajudaram a baratear transferência e que não estavam nos planos. A pedida inicial do Atlético-MG era de 25 milhões de euros, mas o negócio fechado foi em 18 milhões de euros (R$ 115 milhões) mais Patrick e Menino. Ambos os meio-campistas não estavam nos planos de Abel Ferreira e seriam negociados.

Os negócios são independentes, mas analisando a grosso modo, o Palmeiras contratou Paulinho por Rony, Gabriel Menino, Patrick + 12 milhões de euros (R$ 72 milhões na cotação atual, subtraindo o valor de Rony pelo que foi pago por Paulinho).

Além disso, os clubes fecharam nesta semana uma troca com o Atlético-MG: o Alviverde recebeu o zagueiro Bruno Fuchs e o lateral-esquerdo Caio Paulista foi para o Galo. O Alviverde conseguiu com este movimento aliviar a lateral-esquerda que tinha três atletas e ainda contratar um novo zagueiro após a venda do Vitor Reis — que era uma necessidade apontada pela comissão técnica.

Os negócios fortaleceram as relações entre as duas diretorias. O UOL apurou que Paulo Bracks, executivo do Galo, elogiou a direção do Palmeiras pela conduta no caso Rony — que teve bastidores muito complexos, com idas e vindas, desde o início.