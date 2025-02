Ponte Preta tropeça em casa e deixa o Palmeiras a três pontos de vaga

Na tarde deste sábado (15), a Ponte Preta interrompeu sua sequência de quatro vitórias seguidas no Paulistão e empatou sem gols com o Botafogo-SP, pela décima rodada da fase de grupos da competição. O duelo aconteceu no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

Com este resultado, a Macaca fica com 19 pontos e dá a possibilidade ao Palmeiras de ultrapassá-la ainda nesta rodada. O Verdão tem 16 e, se vencer o São Paulo, pode assumir a segunda posição do grupo e chegar à zona de classificação ao mata-mata.

Do outro lado, o Botafogo-SP segue em terceiro lugar do Grupo A, com 11 pontos, a cinco de distância do Mirassol. A chave ainda tem Corinthians, com 25, como líder, e Inter de Limeira, com seis, como lanterna.

A Ponte Preta agora se prepara para o jogo contra o São Paulo, que acontece na quarta-feira, pela 11ª rodada do Estadual. O jogo está marcado para acontecer no Morumbis, às 21h35 (de Brasília). O Botafogo-SP, por sua vez, enfrenta o Palmeiras, no Allianz Parque, a partir das 19h30 de quinta-feira.

Ponte Preta e Botafogo-SP protagonizaram um primeiro tempo pouco movimentado em Campinas. Os donos da casa levaram perigo ao gol do Pantera apenas aos 33 minutos em um chute de Victor Andrade, que fez boa jogada pela esquerda e mandou a bola pelo lado de fora da rede.

Na segunda etapa, a Ponte teve chance de abrir o placar. Depois de cobrança de escanteio, Saimon ficou com a sobra da bola e bateu no canto de João Carlos, que buscou a defesa e evitou o gol, decretando o placar mesmo em 0 a 0.