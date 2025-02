Palmeiras x São Paulo: veja informações e prováveis escalações do jogo pelo Paulista

Neste domingo, em confronto válido pela décima rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, Palmeiras e São Paulo se enfrentam no Allianz Parque. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília).

Na última quinta, o Palmeiras voltou a vencer no Campeonato Paulista depois de dois jogos ao bater a Inter de Limeira, por 3 a 0, pela nona rodada da competição. Mauricio, Flaco López e Gustavo Gómez marcaram os gols do Verdão no Estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira.

Com este resultado, a equipe alviverde diminuiu a distância para a zona de classificação ao mata-mata do Estadual. O Verdão segue na terceira posição, com 16 pontos, a três do São Bernardo e da Ponte Preta, que ocupam, no momento, as vagas para as quartas. Uma vitória pode fazer o Verdão igualar a pontuação da Macaca e ultrapassá-la nos critérios de desempate.

Para o clássico, Abel Ferreira, que retorna de suspensão, deve manter a mesma escalação utilizada contra a Inter de Limeira. Os atacantes Paulinho, Felipe Anderson e Bruno Rodrigues, todos lesionados, são os desfalques do Alviverde.

Também na quinta, o São Paulo empatou em 3 a 3 com o Velo Clube, na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília. Luciano (duas vezes) e André Silva marcaram os gols do Tricolor no jogo. Sillas, Daniel Amorim e Jefferson Nem, nos acréscimos do segundo tempo, balançaram as redes para a equipe de Rio Claro.

Com o resultado, o Tricolor chegou ao terceiro jogo sem vitória no Campeonato Paulista. Além disso, a equipe comandada por Luis Zubeldía perdeu a oportunidade de se classificar antecipadamente para as quartas de final da competição. Para isso, bastava um simples triunfo.

O São Paulo entrou com um time muito próximo do titular contra o Velo Clube, mas não conseguiu o resultado positivo. Com isso, a comissão técnica, que ainda não poderá contar com Luiz Gustavo, Rodriguinho e Young (todos em processo de readaptação física), pode promover algumas alterações.

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS X SÃO PAULO

Local: Allianz Parque, em São Paulo, SP



Data: 16 de fevereiro de 2025, domingo



Horário: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza



Assistentes: Neuza Ines Back e Danilo Ricardo Simon Manis



VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno (E. Martínez), Richard Ríos, Raphael Veiga; Mauricio, Facundo Torres e Estêvão.



Técnico: Abel Ferreira

SÃO PAULO: Rafael; Cédric Soares, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Alisson, Pablo Maia e Oscar; Luciano, Lucas Moura e Calleri.



Técnico: Luis Zubeldía