Palmeiras x São Paulo: confira onde assistir ao clássico pelo Paulista

Neste domingo, em confronto válido pela décima rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, Palmeiras e São Paulo se enfrentam no Allianz Parque. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília).

Onde assistir: Record, CazéTV, PlayPlus e Nosso Futebol+ transmitirão a partida.

Na última quinta, o Palmeiras voltou a vencer no Campeonato Paulista depois de dois jogos ao bater a Inter de Limeira, por 3 a 0, pela nona rodada da competição. Mauricio, Flaco López e Gustavo Gómez marcaram os gols do Verdão no Estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira.

Com este resultado, a equipe alviverde diminuiu a distância para a zona de classificação ao mata-mata do Estadual. O Verdão segue na terceira posição, com 16 pontos, a dois da Ponte Preta e a três do São Bernardo, que ocupam, no momento, as vagas para as quartas.

No mesmo dia, o São Paulo empatou em 3 a 3 com o Velo Clube, na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília. Luciano (2) e André Silva marcaram os gols do Tricolor no jogo. Sillas, Daniel Amorim e Jefferson Nem, nos acréscimos do segundo tempo, balançaram as redes para a equipe de Rio Claro.

Com o resultado, o Tricolor chegou ao terceiro jogo sem vitória no Campeonato Paulista. Além disso, a equipe comandada por Luis Zubeldía perdeu a oportunidade de se classificar antecipadamente para as quartas de final da competição. Para isso, bastava um simples triunfo.