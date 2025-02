Real empata após expulsão de astro e pode perder a liderança do Espanhol

O Real Madrid voltou a tropeçar e pode cair da liderança do Espanhol na 24ª rodada. A equipe comandada por Carlo Ancelotti saiu na frente, mas viu o Osasuna empatar por 1 a 1, no El Sadar, em jogo marcado por decisões polêmicas da arbitragem.

Mbappé fez o gol do Real, ainda no primeiro tempo. O atacante francês, que balançou a rede pelo terceiro compromisso seguido do time, marcou pela 17ª vez em 22 partidas disputadas na LaLiga.

Bellingham é expulso por reclamação no jogo entre Real Madrid e Osasuna, pelo Espanhol Imagem: Ion Alcoba/Getty

Jude Bellingham levou cartão vermelho direto pouco antes do intervalo. O astro inglês foi penalizado por discutir com o árbitro José Luis Munuera Montero e deixou os visitantes com um a menos por toda a segunda etapa. A decisão deixou o Real na bronca.

Já Budimir deixou tudo igual em pênalti após intervenção do VAR. O empate saiu no começo do segundo tempo, quando o time da casa já encurralava o adversário.

O Real amargou o terceiro tropeço seguido, foi a 51 pontos e pode ser ultrapassado pelo rival Atletico. O time comandado por Simeone está na cola, com 39, e encara o Celta neste sábado (15), a partir das 14h30 (de Brasília). O Osasuna, por sua vez, chegou aos 32 pontos e subiu provisoriamente para a sétima colocação.

O time merengue volta a campo na quarta (19) para o jogo de volta dos playoffs da Champions, contra o City. O Real decide o confronto em casa e tem a vantagem do empate por ter vencido a ida por 3 a 2.

Como foi o jogo

Mbappé comemora após marcar pelo Real Madrid contra o Osasuna, pelo Espanhol Imagem: Ion Alcoba/Getty

O Real logo partiu para cima e não demorou para inaugurar o placar. Com improvisações no time por causa das baixas por lesão, os visitantes ditaram o ritmo do jogo e apostaram nos lançamentos em profundidade para cavar brechas na defesa adversária. Mbappé infernizou os marcadores com sua velocidade e, de carrinho, guardou o dele.

O clima da partida foi esquentando com decisões polêmicas da arbitragem. O primeiro tempo contou com entradas mais firmes dos jogadores do Osasuna, causando reclamações de faltas não marcadas no lado do Real. A atmosfera em ebulição fez com que os adversários começassem a discutir em campo após cada queda, com a animosidade se elevando. Sobrou até para Ancelotti, amarelado.

Os Merengues ainda tiveram chances de ampliar, mas não aproveitaram e foram surpreendidos com a expulsão. Com 39 minutos de bola rolando, o árbitro José Luis Munuera Montero surpreendeu ao levantar o cartão vermelho direto para o meia inglês. A decisão deixou o jogador e seus companheiros de Real perplexos, mas o replay mostrou que o camisa 5 ficou reclamando com o árbitro por longos segundos após cobrança de escanteio e acabou punido.

O Osasuna cresceu com a vantagem numérica, encurralou o Real e igualou com pênalti. A penalidade saiu em jogada com direito a milagre de Courtois, que vinha fazendo a sua parte para não ser vazado, mas acabou deslocado na cobrança. Os minutos finais ficaram em aberto, com o placar não sendo mais alterado.

Vini Jr, do Real Madrid, durante o jogo contra o Osasuna, pelo Espanhol Imagem: Juan Manuel Serrano/Getty

Vini foi participativo do início ao fim, mas perdeu duas chances completamente livre. Antes disso, chegou a desistir no meio de jogada em seus primeiros toques na bola para reclamar de pênalti por toque no braço de adversário na área.

Gols e destaques

Vini desperdiça chance. Com dois minutos de jogo Mbappé foi lançado em profundidade pela esquerda, fintou para a linha de fundo e cruzou. Vini subiu sozinho no segundo pau, mas cabeceou para fora, rente à trave.

Pedidos de pênalti. Aos 7 minutos, Vini foi derrubado na quina da entrada da área por Moncayola, mas o árbitro não viu pênalti, para o desespero do Real Madrid. Antes disso, o camisa 7 já havia parado no meio de jogada acusando toque na mão de adversário.

1x0: Atuando como ala, Valverde disparou pela direita após triangulação e cruzou rasteiro. Mbappé se antecipou à marcação e se esticou para inaugurar o placar com 15 minutos de jogo.

Courtois salva. Na primeira grande chegada do time da casa, Aimar ganhou a dividida na entrada da área e chutou firme, rasteiro, mas o goleiro belga conseguiu espalmar.

Vini perde mais um gol feito: Aos 31', Mbappé foi acionado em velocidade novamente, invadiu a área e tocou para Vini. O camisa 7, no entanto, bateu franco e facilitou a defesa do goleiro, que segurou a bola.

1x1. Aos 10' do segundo tempo, Moncayola desviou à queima roupa, mas Courtois cresceu a parede. Na rebote, Budimir mandou do lado da trave, mas foi derrubado por Camavinga após a batida. O VAR chamou o árbitro para revisão, que assinalou a penalidade. O próprio Budimir foi para a cobrança, deslocou o belga e descontou.

Quase pintura de Vini. Aos 30', Vini bailou na área pela esquerda e fez fila passando por três, entre eles o goleiro, mas bateu sem ângulo. A bola parou na marcação, que impediu o que seria um golaço do brasileiro.

Osasuna 1 x 1 Real Madrid

Competição: 24ª rodada do Espanhol

Local: Estádio Sadar, em Osasuna

Data e horário: 15 de fevereiro de 2025, às 12h15

Árbitro: José Luis Munuera Montero

Assistentes: Diego Sánchez e Antonio Martínez

Amarelos: Carlo Ancelotti, Areso, Juan Cruz

Vermelho: Bellingham

Gols: Mbappé, aos 15'/1ºT, e Budimir, aos 14'/2ºT

Osasuna: Herrera; Areso, Catena, Herrando e Juan Cruz; Torró, Moncayola e Oroz; Rúber Garcia, Zaragoza e Budimir. Técnico: Vicente Moreno

Real Madrid: Courtois; Valverde, Tchouaméni, Raul Asencio e Fran García; Bellingham, Modric, Camavinga e Brahim Díaz; Mbappé e Vinícius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti