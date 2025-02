Onde vai passar Flamengo x Vasco pelo Carioca 2025? Como assistir ao vivo

Flamengo e Vasco medem forças hoje (15), às 21h45 (de Brasília), no Maracanã, em partida válida pela 10ª rodada da Taça Guanabara.

Onde assistir ao vivo? O confronto será transmitido pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

O Flamengo lidera o campeonato com 17 pontos. O Vasco ocupa a terceira colocação, com 14.

O Rubro-Negro superou o Botafogo no meio de semana. O confronto marcado por tumulto e agressões após o apito final terminou em 1 a 0, com gol marcado pelo zagueiro Léo Ortiz.

O Vasco quer voltar a vencer para seguir no G4. No último compromisso, o Cruz-Maltino empatou em 0 a 0 com o Sampaio Corrêa.

Flamengo x Vasco -- Campeonato Carioca