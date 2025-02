Neymar Pai ajuda Santos a reformar Vila e CT: 'Fazer o que for possível'

O Santos conta com a ajuda de Neymar Pai para reformar a Vila Belmiro e o CT Rei Pelé.

Neymar e Neymar Pai entendem que o Santos precisa melhorar a sua estrutura e estão dispostos a ajudar o clube.

Neymar Pai não vai colocar dinheiro do bolso, mas já abriu portas para o Santos se reestruturar sem investir muito.

São apenas empresas que vão colaborar com a reestruturação parcial do clube, carinho com a base, seus patrocinadores, colaboradores e o torcedor. Vamos fazer o que for possível no curto, médio e longo prazo.

Neymar Pai, ao UOL

O Peixe contará com a ajuda da LightWall, empresa da construção civil parceira do Instituto Neymar Jr. Os projetos já foram desenhados sob o comando de Altamiro Bezerra, CEO da NR Sports.

A LightWall deve ter ações de marketing em contrapartida. O planejamento do Santos é gastar pouco ou nada e viabilizar outros parceiros.

As obras no CT Rei Pelé serão mais robustas e começarão pela base. A previsão é concluir até abril.

O Santos demoliria o atual espaço dos vestiários e banheiros da base para subir um prédio com dois pavimentos. Essa estrutura poderia ser replicada também no hotel do elenco profissional.

Os Meninos da Vila ganhariam novos vestiários, uma sala de musculação e um departamento médico próprio. A estrutura atual é considerada obsoleta.

Já na Vila Belmiro, o primeiro passo é trocar o gramado sintético do vestiário do estádio. O Santos também prometeu melhorar os banheiros e banheiras, assim como as macas e questões elétricas e hidráulicas.

A modernização da Vila depende da negociação com a WTorre pela construção da nova arena. Enquanto as tratativas continuam, o Santos fará ajustes mais básicos, até porque não faria sentido investir se a arena for aprovada e demolição for executada.

O Peixe quer fazer melhorias maiores por meio da Lei do Incentivo ao Esporte, mas conseguiu esses primeiros passos com Neymar Pai. O elo entre o clube e o pai do astro foi o coordenador da base Léo Bastos, ídolo do clube.

Outro passo é comprar o CT Rei Pelé, que hoje pertence à Secretaria do Patrimônio da União (SPU). Essa negociação é comandada por Júnior Bozzella, deputado federal que também é assessor do presidente Marcelo Teixeira.