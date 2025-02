Napoli pode perder a liderança do Italiano após tropeço contra a Lazio

Neste sábado, o Napoli, líder do Campeonato Italiano, empatou fora de casa com a Lazio por 2 a 2. O resultado pode custar a liderança da equipe na Serie A nesta 25ª rodada.

Com o empate, o Napoli (56 pontos) abre margem para a Inter de Milão (54) tomar a liderança do campeonato caso vença a Juventus neste domingo. A Lazio permanece na quarta colocação com 46 pontos e se distancia por três pontos da quinta colocada Juventus.

Na 26ª rodada, o Napoli visitará o Como no próximo domingo, às 08h30 (de Brasília). A Lazio visitará o Venezia no próximo sábado, às 11h.

Os gols jogo

Logo no início do jogo, aos cinco minutos, Gustav Isaksen abriu o placar para a Lazio com um golaço de fora da área. O ponta conduziu a bola pelo meio e, de perna esquerda, chutou com força direto no gol.

O empate do Napoli veio ainda no primeiro tempo, aos 12 minutos, Giacomo Raspadori tabelou com Lukaku na área e chutou de canhota entre as pernas do goleiro Ivan Provedel.

No segundo tempo, o Napoli buscou a virada. Aos 20 minutos, a bola foi cruzada na área da Lazio e em uma série de chutes rebatidos, o lateral Adam Marusi? acabou afastando mal e marcando contra.

Faltando dois minutos para o final do segundo tempo, a Lazio empatou com chute cruzado de Boulaye Dia no canto direito de Provedel.