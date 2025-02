Napoli cede empate no final do jogo contra a Lazio em Roma e tem liderança no Italiano ameaçada

Líder do Italiano, o Napoli vencia a Lazio até os 43 minutos do segundo tempo, mas permitiu o empate em 2 a 2 neste sábado e pode terminar a rodada fora do topo da tabela de classificação. O time de Nápoles chegou aos 56 pontos, e a vice-líder Inter de Milão tem 54 e joga a Juventus no domingo, em Turim. A Lazio está na quarta posição com 46.

Com o resultado no Estádio Olímpico de Roma, o Napoli aumentou para três a sequência de empates seguidos no Italiano. Nos últimos três confrontos com a Lazio, o Napoli só conseguiu um ponto. Em dezembro, o time de Roma venceu os jogos pelo primeiro turno do campeonato e pelas oitavas de final da Copa da Itália.

A Lazio buscava sua terceira vitória seguida no Italiano e saiu na frente logo aos 6 minutos. O atacante dinamarquês Gustav Isaksen aproveitou uma rebatida da defesa do Napoli e avançou pela intermediária e acertou um belo chute de fora da área.

O empate do Napoli, que jogou desfalcado do brasileiro David Neres, lesionado, saiu 7 minutos depois. O atacante Raspadori tabelou com Lukaku, invadiu a área pelo lado esquerdo do ataque, passou por dois marcadores e bateu forte. Foi a única finalização do Napoli na primeira etapa. A Lazio conseguiu se posicionar bem defensivamente e foi mais perigosa do que os visitantes.

Na segunda etapa, o Napoli conseguiu aproveitar mais os espaços deixados pelo time da casa. Logo aos 7 minutos, Lukaku conseguiu a primeira finalização do líder do Italiano. O gol da virada saiu aos 14 minutos. Após confusão na área da Lazio, o defensor Marusic tentou bloquear uma finalização e jogou a bola para o gol do próprio time. A Lazio conseguiu marcar logo na sequência, mas o lance foi anulado por impedimento. O gol que tirou 2 pontos do Napoli e pode custar a liderança do Italiano saiu aos 43 minutos. O atacante Boulaye Dia bateu cruzado no canto direito do goleiro Meret.

Na próxima rodada, a 26ª, o Napoli enfrenta o Como, que está ameaçado de rebaixamento, n o domingo, e a Lazio joga com o Venezia no sábado.

Mais cedo a Atalanta empatou sem gols com o Cagliari. Ao tropeçar em casa contra o 13º do Italiano, o time de Bergamo que está em terceiro lugar chegou aos 51 pontos. O Cagliari soma 25.