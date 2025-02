Minas vence o Pinheiros e garante liderança do NBB

O KTO Minas aproveitou a vantagem de jogar em casa para assegurar mais uma vitória na temporada 2024/25 do NBB (Novo Basquete Brasil). Jogando em Belo Horizonte, o time mineiro venceu neste sábado o Pinheiros por 70 a 59.

A partida apresentou dois tempos distintos. Na metade inicial, o Pinheiros impôs resistência aos donos da casa e foi para o intervalo com dois pontos de vantagem (34 a 32). Depois, o Minas assumiu o controle das ações e reverteu o placar já no terceiro período.

Danilo Fuzaro brilhou no setor ofensivo do Minas e terminou a partida com 24 pontos. Do lado do Pinheiros, David Sloan marcou 14 pontos.

O Minas chegou a 19 vitórias e apenas 4 derrotas na liderança da classificação do NBB. O Pinheiros venceu 13 e perdeu 11 e luta para se manter no G8 da competição.