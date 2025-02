Merino faz dois, Arsenal bate Leicester e chega à terceira vitória seguida no Inglês

O Arsenal venceu o Leicester por 2 a 0, no King Power Stadium, pela 25ª rodada do Campeonato Inglês, neste sábado. Na reta final, Mikel Merino cravou os gols da vitória da equipe de Londres. Ethan Nwaneri, jovem de 17 anos, deu uma assistência e foi importante peça ofensiva dos Gunners.

Agora, o Arsenal chegou aos 53 pontos e permaneceu na segunda colocação. Em caso de vitória, o líder Liverpool pode ir às 60 unidades, ou seja, retomar os sete pontos de vantagem em relação ao time de Arteta.

Já o Leicester, que luta contra o rebaixamento, manteve-se na 18ª posição, com 17 pontos. A primeira equipe fora da degola é o Wolverhampton, que ainda joga na rodada e soma 19 unidades.

Pela 26ª rodada do Campeonato Inglês, o Arsenal retorna aos gramados no próximo sábado (22) para enfrentar o West Ham, no Emirates, às 12h (de Brasília). O Leicester, por sua vez, na sexta-feira (21), recebe o Brentford, às 17h, no King Power Stadium.

O JOGO

A primeira grande chance do Arsenal ocorreu aos 15 minutos do segundo tempo. Em ataque rápido, Odegaard passou para Ethan Nwaneri, que limpou a marcação e, de fora da área, mandou uma bela finalização no travessão. 15 minutos depois, aos 30, o jovem de 17 anos acertou o poste novamente.

O jovem Ethan Nwaneri, escalado como titular, voltou a participar ofensivamente e participou do gol do Arsenal, aos 35 minutos. O atacante serviu Mikel Merino, que entrou no segundo tempo e balançou as redes.

Aos 41 minutos, o Arsenal marcou o segundo e fechou a conta. Mikel Merino completou o cruzamento de Trossard e mandou para o fundo do gol, marcando, também, o seu segundo tento no duelo.