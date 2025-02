Com hat-trick de Marmoush, City goleia o Newcastle e entra no G4 do Inglês

O Manchester City não teve dificuldades e goleou o Newcastle por 4 a 0, neste sábado (15), com direito a hat-trick do egípcio Omar Marmoush no primeiro tempo e assistência do goleiro brasileiro Éderson em um dos gols. McAtee fez o quarto e decretou o resultado. O confronto foi válido pela 25ª rodada do Campeonato Inglês.

A vitória coloca o City no G4 do Inglês, com 44 pontos, se recuperando após má fase. O próximo compromisso do City é o jogo de volta das pré-oitavas da Liga dos Campeões, contra o Real Madrid, no Santiago Bernabéu, na quarta-feira (19).

Com a derrota, o Newcastle estaciona em sétimo, com 41 pontos. O Newcastle agora recebe o Nottingham Forest no próximo domingo (23), novamente pelo Campeonato Inglês.

Como foi o jogo

O City começou como se esperava: dominando a posse e rodando a bola, em busca de espaços para atacar. Não demorou muito para conseguir furar a defesa do Newcastle.

Éderson lançou uma linda bola para Marmoush, que virou assistência. O egípcio tocou por cobertura na saída do goleiro Dubravka para abrir o placar.

Marmoush fez o segundo dele logo na sequência e ampliou a vantagem. Gundogan serviu o camisa 7, que dominou com espaço, limpou a marcação e bateu no cantinho.

Hat-trick egípcio no Etihad. Savinho recebeu na direita, driblou um marcador e cruzou rasteiro para Marmoush deixar o terceiro dele no jogo.

No segundo tempo, com a partida resolvida, o City controlava e não sofreu sustos do Newcastle. Com isso, claro, o jogo perdeu emoção e o City aproveitou para rodar o elenco, de olho no Real Madrid.

O City aproveitou o jogo morno para carimbar a goleada. Jogada ensaiada no escanteio de Gundogan, Haaland deu a casquinha e McAtee fez o quarto gol.

Nem tudo foi festa para o City: nos últimos minutos, Haaland assustou Guardiola e teve que deixar o campo após uma pancada no joelho direito. Preocupação pensando no jogo de quarta-feira.

Show egípcio

Se Marmoush ainda não havia marcado com a camisa do Manchester City, desencantou em grande estilo: três gols em 45 minutos, que asseguraram a vitória ainda no primeiro tempo.

Marmoush é apenas o segundo egípcio a marcar um hat-trick no Campeonato Inglês. O primeiro? Mohamed Salah, que anotou três gols no mesmo jogo em quatro oportunidades.

O camisa 7, que atuava no Eintracht Frankfurt, foi contratado pelo City por 70 milhões de euros - cerca de R$ 432 milhões. Marmoush era o vice-artiheiro do Campeonato Alemão, com 17 gols, atrás apenas de Harry Kane, do Bayern.Gols e lances importantes

1x0. Assistência de goleiro! Éderson deu um lindo lançamento para Marmoush, que saiu sozinho, cara a cara com o goleiro e tocou por cobertura.

2x0. Ele de novo! Gundogan serviu Marmoush, que recebeu, limpou e bateu no canto para ampliar a vantagem do City.

Dubravka! Savinho apareceu livre dentro da área e bateu firme, para a boa defesa do goleiro do Newcastle, que impediu o terceiro.

3x0. Ele de novo! Após bela jogada do brasileiro Savinho, Marmoush aproveitou cruzamento e completou para a rede.

Éderson! Bela troca de passes do Newcastle, passe de letra de Bruno Guimarães e Miley bateu para a defesa do goleiro brasileiro.

4x0. Gundogan bateu escanteio, Haaland desviou e McAtee completou para o gol, decretando a goleada no Etihad.

Susto no City. Haaland caiu no gramado com a mão no joelho direito e foi imediatamente substituído. Preocupação para Guardiola.