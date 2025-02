Madureira vence e define o rebaixamento do Bangu no Carioca

O Madureira está firme e forte na briga por vaga às semifinais do Campeonato Carioca. Neste sábado, o Tricolor Suburbano venceu o Bangu por 3 a 0, no Estádio Moça Bonita, pela 10ª rodada do Estadual, e decretou o rebaixamento do rival.

Celsinho, aos 23 minutos do primeiro tempo, cobrou falta da entrada da área e fez 1 a 0. Na etapa final, Jefferson Victor completou cruzamento e ampliou aos 13 minutos. Marcão, aos 38 minutos, decidiu o placar do clássico suburbano. Com a vitória, o Madureira pulou para 15 pontos e está na terceira colocação neste começo de rodada.

TÁ TUDO MEC! ??? No clássico suburbano, o @MadureiraEC_BR bate o Bangu por 3×0 e chega a terceira posição do #MaisCharmoso! ? Do lado alvirrubro, a derrota de hoje confirmou matematicamente o rebaixamento da equipe do Bangu.#BANxMEC pic.twitter.com/oHah1ZNGLF ? Cariocão (@Cariocao) February 15, 2025

Já o Bangu está rebaixado. Bicampeão carioca (1933 e 1966), o Alvirrubro sofreu nesta edição e ainda não venceu. Os dois gols marcados em dez jogos refletem a campanha do time. Com apenas quatro pontos, o Bangu até pode chegar aos sete pontos da Portuguesa, mas a Lusa tem duas vitórias (1ª critério de desempate) no torneio. Desta forma, como falta apenas uma rodada, não tem como escapar da degola.

Na briga por vaga para as semifinais do Carioca, o Madureira enfrenta o Nova Iguaçu, domingo, às 16h (de Brasília), no Laranjão, pela última rodada da Taça Guanabara. Já o Bangu encara o Fluminense, domingo, às 19h (de Brasília), no Maracanã.