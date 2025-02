Londrina x Athletico-PR: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Campeonato Paranaense

Neste sábado, pela 11ª rodada do Campeonato Paranaense, o Londrina enfrenta o Athletico-PR, às 16h (de Brasília), no Estádio do Café.

No Estadual, o Londrina é o primeiro colocado, com 20 pontos. Por sua vez, o Athletico-PR é o vice-líder, com 19. As oito melhores equipes avançam às quartas de final.

ONDE ASSISTIR

O duelo terá transmissão pela NSports e na Rede Furacão.

ÚLTIMOS JOGOS

Londrina - Três vitórias, um empate e uma derrota.



Athletico-PR - Três vitórias e dois empates.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Londrina: Luiz Daniel; Maurício, Caio, Wallace e Rafael Soares; Alison, Lucas Marques e Gustavo França; Iago Teles, Ícaro e Kevyn.



Técnico: Claudinei Oliveira.

Athletico-PR: Mycael, Dudu, Belezi, Gamarra e Fernando; Felipinho, Raul e João Cruz; Luiz Fernando, Isaac e Mastriani.



Técnico: Maurício Barbieri.

ARBITRAGEM

A partida será apitada por Lucas Paulo Torezin, com os assistentes Weber Felipe Silva e Welder Alessandro Gomes Afonso.