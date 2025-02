Judocas brasileiros não sobem ao pódio no Grand Slam de Baku

O Brasil não teve um dia de bons resultados no Grand Slam de judô de Baku. Neste sábado, nenhum judoca do país alcançou as fases decisivas da competição. O melhor resultado ficou com Nauana Silva, sétima colocada na categoria até 63 kg.

Nauana teve a vantagem de estrear apenas nas quartas de final do Grand Slam. Em sua primeira luta, perdeu da polonesa Natalia Kropska devido às punições. Na repescagem, sofreu uma imobilização da austríaca Ljubljana Piovesana. Rafaela Silva também participou da categoria até 63 kg e caiu nas oitavas diante da canadense Jessica Klimkait, campeã mundial e medalhista olímpica.

Aléxia Castilhos participou da chave feminina até 70 kg. A brasileira ganhou o primeiro combate contra a australiana Saya Middleton, com um yuko e um waza-ari. Na etapa seguinte, sofreu a eliminação contra a alemã Miriam Butkereit, vice-campeã olímpica em Paris 2024.

No masculino, mais duas eliminações na primeira luta do Brasil. Vinicius Ardina (73 kg) perdeu para o georgiano Bagrati Niniashvili, por ippon, enquanto Luan Almeida no tatame (81 kg) sofreu dois golpes do uzbeque Arslonbek Tojiev.

Na sexta-feira, os brasileiros também não alcançaram o pódio. Jéssica Lima chegou perto da medalha, mas perdeu a disputa do bronze da categoria até 57 kg para a alemã Seija Ballhaus.

A etapa de Baku do Grand Slam segue neste domingo. O Brasil será representado por Marcelo Fronckowiak e Rafael Macedo (categoria até 90 kg); Leonardo Gonçalves (100 kg) e João Cesarino (+100 kg).