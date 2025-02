João Fonseca supera Laslo Djere e está na final em Buenos Aires

João Fonseca passou por mais um desafio e está na final do ATP 250 de Buenos Aires. Na tarde deste sábado, a sensação brasileira superou a semifinal do torneio com mais uma vitória em três sets e agora disputará, de forma inédita, a decisão de um torneio de elite.

Diante do croata Laslo Djere, Fonseca venceu por 2 sets a 1, parciais de 7/6 (3), 5/7 e 6/1. Foi a quarta vitória do brasileiro no saibro argentino.

Na luta pelo título, Fonseca ainda aguarda o adversário na decisão. Ele irá enfrentar neste domingo o vencedor do duelo entre o argentino Francisco Cerúndolo (28º do mundo) e o espanhol Pedro Martinez (41 do ranking).

No caminho até a final em Buenos Aires, Fonseca passou anteriormente por três argentinos. Na estreia, superou Tomás Martín Etcheverry, 44º no ranking mundial da ATP.

Depois, vitória contra Frederico Coria, número 115 do mundo. Na sequência, derrotou Mariano Navone, 47º do ranking.