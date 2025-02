João Fonseca irá estrear contra francês no Rio Open

A organização do Rio Open de tênis realizou neste sábado, no Corcovado Club, o sorteio da chave principal da edição 2025. Sensação brasileira, João Fonseca irá estrear no torneio contra um representante europeu: o francês Alexandre Muller, número 58 do mundo.

A chave principal começará na segunda-feira, no Jockey Club Brasileiro. Principal cabeça de chave, o alemão Alexander Zverev, número dois do mundo, terá pela frente o chinês Bu Yunchaokete no jogo de abertura.

Outros brasileiros estão confirmados na chave principal. Thiago Wild encara na primeira rodada o espanhol Jaume Munar, contra quem venceu nas oitavas de final do Rio Open em 2024. O experiente Thiago Monteiro vai enfrentar na estreia o argentino Facundo Diaz Acosta, atual número 75 do mundo. Felipe Meligeni Alves terá pela frente o cazaque Alexander Shevchenko, enquanto Gustavo Heide medirá forças com o argentino Francisco Comesaña.

"Sei que vai ser um jogo duro, de alto nível. Ele é canhoto também, mas acho que estou preparado para o desafio. Ainda tenho alguns dias para estar 100%", disse Monteiro, que curiosamente treinaria antes do torneio com Facundo Diaz Acosta, seu adversário.

Atual campeão de simples do Rio Open, Sebastian Baez tenta ser o primeiro bicampeão da história do torneio e vai encarar na primeira rodada o indiano Sumit Nagal, um estreante no evento, e adversário contra quem venceu o único jogo disputado, em Genebra, no ano passado.

"É muito especial voltar a um torneio e a um lugar onde tenho lembranças muito bonitas. Claro que todos os adversários neste nível são muito difíceis e enfrentar Nagal, que conheço um pouco, vai ser um bom desafio, mas encaro da melhor maneira", afirmou Baez.

Chave de duplas no Rio

Primeiro brasileiro a conquistar um título no Rio Open, Rafael Matos joga este ano ao lado do ex-número 1 do mundo Marcelo Melo na chave de duplas, que também foi definida neste sábado.

Matos e Melo vão encarar na primeira rodada uma das duplas favoritas ao título, formada pelos norte-americanos Austin Krajicek, campeão de Roland Garros em 2023, e Rajeev Ram, tricampeão do US Open.

Outra dupla brasileira no torneio é formada por Orlando Luz e Felipe Meligeni, que enfrentarão os cabeças de chave número 2, o uruguaio Ariel Behar e o norte-americano Robert Galloway.

Campeão ao lado de Matos em 2024, o colombiano Nicolas Barrientos jogará ao lado do francês Gregoire Jacq diante dos brasileiros Marcelo Demoliner e Fernando Romboli.