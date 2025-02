Rival de Fonseca já perdeu decisão em casa e caiu para brasileiro; conheça

O argentino Francisco Cerundolo é o último rival do brasileiro João Fonseca no ATP 250 de Buenos Aires. Os dois jogam na Quadra Guillermo Vilas, a partir das 16h (de Brasília) deste domingo (16), pela final do torneio.

Quem é ele?

Francisco Cerundolo é o número 28 no ranking da ATP e melhor atleta da Argentina na lista. Nascido na capital do país, ele tem 26 anos — oito a mais do que o adversário na decisão. Os dois nunca se enfrentaram em torneios da principal organização de tênis do mundo.

O rival de Fonseca, que jogará em casa, soma três títulos na carreira: o ATP Bastad (2022), o ATP de Eastbourne (2023) e o ATP de Umago (2024).

Queridinho dos argentinos, ele também é inspiração para o irmão mais novo, que é outro a levar o nome da família pelas quadras mundo afora: tenista, Juan Manuel Cerundolo tem 23 anos e já disputou torneios ao lado do parente.

O mais velho dos Cerundolos viveu uma frustração em casa: em 2021, ele perdeu a final justamente do ATP de Buenos Aires. A derrota ocorreu para o compatriota Diego Schwartzman em dois sets.

Outro resultado negativo de Francisco ocorreu diante de um brasileiro. Também em 2021, Thiago Monteiro se sobressaiu e derrubou o rival continental durante o Challenger de Buenos Aires.

Fonseca x Cerundolo -- Final do ATP 250 de Buenos Aires