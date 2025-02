João Fonseca celebra classificação e afirma estar preparado para a final em Buenos Aires

João Fonseca segue fazendo história. O tenista brasileiro, de apenas 18 anos, se classificou neste sábado para a final do ATP 250 de Buenos Aires após bater o croata Laslo Djere, por 2 sets a 1, parciais de 7/6 (3), 5/7 e 6/1.

Com a classificação, João se tornou o brasileiro mais jovem a chegar na final do torneio argentino na Era Open. Ele comemorou a vitória, conquistada, segundo o próprio jogador, com muito esforço.

"Estou mais que orgulhoso de mim mesmo. Uma batalha muito dura contra um ótimo jogador, que eu vi ganhar uma ATP 500. Feliz comigo, com a forma que eu lutei, com dor e cansaço. Feliz com a forma que eu encarei, mais forte para a final", disse Fonseca, em coletiva após o jogo.

O brasileiro vai enfrentar neste domingo o argentino Francisco Cerúndolo (28º do mundo) na final. João afirmou que está preparado para o duelo, tanto na parte física quanto na mental.

"Estou preparado fisicamente e mentalmente para a final. Falta apenas mais um jogo, e eu não quero parar aqui, quero ganhar. É difícil chegar neste momento, então vou colocar tudo em quadra para amanhã", pontuou.