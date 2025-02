João voa na Argentina enquanto favoritos europeus detonam quadra e torcida

O brasileiro João Fonseca virou a sensação do ATP 250 de Buenos Aires ao chegar à semifinal derrubando três tenistas argentinos. Enquanto isso, os dois europeus que eram franco favoritos ao torneio foram eliminados e se despediram com críticas à quadra e ao comportamento da torcida local.

Clima de Libertadores no tênis argentino

O dinamarquês Holger Rune, cabeça de chave número 2, alfinetou a qualidade do saibro depois de ter caído nas oitavas. O tenista, atual 12º do ranking, perdeu para o argentino Mariano Navone. Monossilábico após a eliminação precoce, o europeu reclamou da quadra e disse que não sabe se voltará ao país na edição do ano que vem. Alegando problemas físicos, também desistiu de participar do Rio Open, que começa neste final de semana.

O evento é muito bem organizado, mas as quadras não são tão boas, mas é um evento bonito. Boa atmosfera, clima fantástico, muito bom. Não sei [se volto para o ATP de Buenos Aires], vamos ver ainda não pensei na minha agenda para os próximos anos.

Holger Rune (#12)

Zverev lamenta durante derrota para Francisco Cerundolo no ATP 250 de Buenos Aires Imagem: Matias Baglietto/Getty

Já o alemão Alexander Zverev, atual 2º do mundo, foi despachado nas quartas e disparou contra a torcida na Argentina. Principal tenista em Buenos Aires, ele levou a virada de Francisco Cerundolo, prata da casa, e lamentou a postura nas arquibancadas. Durante o jogo, também foi flagrado pedindo respeito aos torcedores. Assim como Rune, Zverev não resistiu diante do primeiro adversário argentino que enfrentou.

Lamentavelmente, o público não sabe como se comportar em uma partida de tênis. É triste porque a organização é incrível, o torneio é muito boa, os funcionários também. O público faz ser muito difícil jogar aqui se não é argentino.

Alexander Zverev (#2)

João Fonseca após derrotar Mariano Navone nas quartas de final do ATP 250 de Buenos Aires Imagem: Marcelo Endelli/Getty Images

João Fonseca, por sua vez, não se intimidou com o "clima de Libertadores" e está brilhando em Buenos Aires. O carioca de 18 anos chegou à semifinal inédita na carreira vencendo três argentinos em sequência em pleno território "hostil". O brasileiro conta com a presença de alguns compatriotas nas arquibancadas, mas fez até os locais se renderem ao seu talento e saiu da quadra agradecendo depois da virada heroica sobre Navone nas quartas.

O fenômeno brasileiro volta à ação a partir das 16h (de Brasília) desta quarta (15), enfrentando o sérvio Laslo Dere na semifinal. A partida será transmitida pelo Disney+ Premium, e o UOL fará um tempo real ao vivo, ponto a ponto.