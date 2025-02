João fala de dores e valoriza vitória na semi do ATP: 'Foi com o coração'

Aos 18 anos, João Fonseca irá disputar sua primeira final na carreira, após vencer Laslo Djere por 2 sets a 1 (6/7, 7/5 e 1/6) na semifinal do ATP de Buenos Aires. O brasileiro revelou sentir dores e admitiu que foi o coração quem comandou a vitória.

O que aconteceu

João bateu o sérvio em jogo emocionante, após sofrer com o empate do atleta de 29 anos. No último set, o brasileiro passou por sessões de massagens entre alguns games para recuperar o ritmo, sofrendo com dores durante a partida.

"Hoje foi com o coração, hoje foi com dor e superamos", disse João, após o jogo. "Hoje foi muito difícil contra um jogador muito bom. Ele foi para duas eliminatórias, então está jogando um tênis incrível. Já sabíamos como Laslo (Djere) poderia jogar. Ele já ganhou ATP 500, joguei o meu melhor. Estamos na final então falta mais uma e vamos em frente".

O atleta ainda homenageou à vitória para a torcida presente na arena da Argentina: "É difícil jogar nessas circunstâncias (com dores) e tem brasileiros torcendo por mim. Isso dá uma intensidade extra ao jogo, então isso foi para eles".

O próximo confronto será neste domingo (16). Ainda sem horário confirmado, João espera para conhecer seu adversário ainda neste sábado, após o confronto entre o argentino Cerundolo e o espanhol Martinez.