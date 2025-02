Jacqueline Cavalcanti vence a quarta seguida no UFC e aposenta rival

Jacqueline Cavalcanti não conseguiu o nocaute que tanto queria, mas - com mais uma atuação impecável - não deixou dúvidas para os juízes na hora de apontar sua vitória sobre Julia Avila, de forma unânime, na abertura do card preliminar do UFC Vegas 102, neste sábado (15). Com isso, a conquistou sua quarta vitória consecutiva na organização e pode ter carimbado seu bilhete de entrada no ranking peso-galo feminino (61 kg).

Após o anúncio da vitória da brasileira naturalizada portuguesa, Julia Avila anunciou sua aposentadoria do MMA. Aos 36 anos de idade, a lutadora americana deixa o esporte com um cartel de dez vitórias e quatro derrotas. Por outro lado, Jacqueline, de 27 anos, se consolida cada vez mais como uma das grandes apostas para o futuro da divisão até 61 kg do Ultimate.

A luta

No primeiro round, a brasileira dominou o centro do octógono e usou sua maior envergadura para aplicar bons socos na cabeça da rival. Por sua vez, Avila apostou em potentes chutes baixos na perna esquerda de Jacqueline. A americana soltou poucos golpes de mão, mas conseguiu conectar dois bons cruzados de direita na cara da oponente.

Mais técnica na trocação, Jacqueline manteve o domínio na luta em pé no segundo assalto. Porém, restando pouco mais de um minuto, depois de acertar um ótimo soco, que abriu um corte no supercílio da rival, a brasileira acabou sendo derrubada pela americana, de forma até certo ponto estabanada. Mesmo por cima no chão, Avila não conseguiu ser efetiva e deixou de aproveitar a vantagem posicional.

Atrás do placar, Ávila partiu para cima com tudo no último round. A brasileira, entretanto, mostrou compostura e conteve o ímpeto da rival na base da técnica e movimentação. Sem fugir do seu estilo, Jacqueline ditou o ritmo do terceiro assalto até o soar do gongo.

