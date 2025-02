Internacional x Monsoon: horário e onde assistir ao jogo pelo Gauchão

Do UOL, em São Paulo

O Internacional recebe o Monsoon neste sábado (15), às 16h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela 8ª rodada do Campeonato Gaúcho.

Onde assistir? RBS (TV aberta), sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

Classificado, o Inter segue invicto e entra em campo de olho na melhor campanha geral. O Colorado lidera o Grupo B, com 17 pontos.

Monsoon é o segundo colocado do Grupo C, com sete pontos. Porém, o clube não tem mais chances de avançar à próxima fase.

O Internacional venceu o São Luiz por 3 a 1 na última rodada. O Monsoon ficou no empate em 1 a 1 com o São José.

Internacional x Monsoon - Campeonato Gaúcho