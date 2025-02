Inter despacha Monsoon, vence de novo e enfrentará Caxias na semi do Gauchão

O Inter venceu o Monsoon neste sábado, no Beira-Rio, por 2 a 0, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho. Os gols colorados foram marcados por Bruno Henrique e Marcos Arthur, contra.

Com o resultado, o Internacional avançou para a próxima fase do Gauchão como dono da melhor campanha e, por isso, enfrentará o melhor segundo colocado entre os três grupos da competição, o Caxias. A outra semifinal será entre os outros dois primeiros colocados das chaves, Grêmio e Juventude.

Começo com atraso e gols

O duelo deste sábado teve de ser paralisado com oito minutos devido à forte chuva que caiu em Porto Alegre. A arbitragem retomou a partida após 20 minutos de espera, após o temporal cessar, e logo que a bola voltou a rolar, o Internacional acabou tendo um pênalti a seu favor após Valencia ser derrubado dentro da área. Rafael Borré foi para a cobrança e viu o goleiro fazer a defesa, desperdiçando excelente oportunidade para abrir o placar.

Mas o Inter não teve nem tempo para amargar a cobrança de pênalti perdida. Logo no minuto seguinte, Rafael Borré recebeu de Carbonero e deu passe açucarado para Bruno Henrique chegar batendo no cantinho, sem chances para o goleiro, abrindo o placar para os donos da casa no Beira-Rio.

Mais tarde o Inter ampliou a vantagem no marcador graças ao gol contra de Marcos Arthur, que, na intenção de interceptar o cruzamento de Carbonero para Valencia, acabou jogando contra o próprio gol.

Inter tem gol anulado

No segundo tempo, o Internacional ainda teve fôlego para chegar ao terceiro gol. Após disputa de bola na entrada da área, Valencia rolou para Bernabei, que bateu de fora da área, rasteiro, no cantinho, estufando as redes. Porém, após revisão do VAR, o lance foi anulado por impedimento do atacante equatoriano.

Já na reta final, Carbonero recebeu cruzamento livre no segundo pau, mas bateu mascado, vendo a bola quicar no gramado antes de quase encobrir o goleiro, que conseguiu fazer a defesa e evitar o que seria o terceiro gol do Inter. Assim, coube aos donos da casa se conformarem com o triunfo por 2 a 0 no Beira-Rio.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 2 X 0 MONSOON

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Data: 15 de fevereiro de 2025, sábado

Horário: 16h30 (de Brasília)

Árbitro: Roger Goulart.

Assistentes: Juarez de Mello Júnior e Estefani Adriati Estrela da Rosa

VAR: Marcello Ignacio Domingues Neto.

Gols: Bruno Henrique, aos 33 do 1ºT, Marcos Arthur (contra), aos 37 do 1ºT

Cartões amarelos: Carlos Maia (Monsoon)

INTERNACIONAL: Anthoni; Aguirre, Rogel, Victor Gabriel e Bernabei (Ramon); Ronaldo, Bruno Henrique (Thiago Maia) e Vitinho; Carbonero, Valencia (Lucca) e Borré (Wanderson). Técnico: Roger Machado.

MONSOON: Anderson Max; João Garcia, Sidnei (Itaqui), Marcos Arthur (Adryel) e Jeder; Jhonata, Carlos Maia e Jarro Pedroso; Tony Júnior (Cris Magno), Leandro (Léo Bahia) e Tomi Montefiori. Técnico: Guilherme Weisheimer