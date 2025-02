Super Hulk: atacante do Atlético-MG faz gol mágico contra Tombense; assista

Do UOL, em São Paulo

O atacante Hulk, do Atlético-MG, protagonizou uma pintura durante o jogo contra o Tombense, válido pela ida da semifinal do Campeonato Mineiro e ocorrido neste sábado (15) dentro do Mineirão (assista abaixo).

O que aconteceu

O jogador sofreu uma falta ainda na intermediária do campo defensivo da equipe de Tombos já na casa dos 18 minutos do 2° tempo.

Hulk chamou a responsabilidade, pegou a bola e marcou um golaço digno de super-herói. Ele conseguiu colocar força em um chute colocado que fez curva e parou no ângulo do goleiro Matheus, que se frustrou ao tentar espalmar.

Foi o segundo gol do Atlético-MG na partida — o segundo do atacante, que já havia inaugurado o marcador em cobrança de pênalti.

Assista ao momento por diferentes ângulos