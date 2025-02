Giro: Sport perde para o Náutico em casa pelo Pernambucano

Neste sábado, o Sport foi derrotado pelo Náutico por 2 a 1, na Ilha do Retiro, em Recife, pela oitava rodada do Campeonato Pernambucano. Gonçalo Paciência anotou o gol do Leão, enquanto Samuel Otusanya e Igor Pereira marcaram para o Timbu.

Com o resultado, o Sport amargou sua segunda derrota nos últimos três jogos. A equipe ocupa a quarta posição do Estadual, com 12 pontos. O Náutico, por sua vez, chegou a duas vitórias seguidas e alcançou a vice-liderança, com 16 unidades.

Ambos os times voltam a campo na quarta-feira, mas não pelo Pernambucano. O Sport duela contra o Motoclub, novamente na Ilha do Retiro, pela Copa do Nordeste. Já o Náutico tem compromisso contra o Santa Cruz de Natal, fora de casa, pela primeira fase da Copa do Brasil.

O Náutico abriu o placar aos 15 minutos do primeiro tempo. Samuel Otusanya roubou a bola de Antônio Carlos, ganhou da marcação do Sport na velocidade e tocou na saída Thiago Couto para o fundo do gol.

O Timbu voltou a balançar as redes apenas nos acréscimos da etapa final. Aos 48 minutos, Igor Pereira recuperou a bola no meio de campo, disparou até a grande área pela esquerda e, com categoria, tocou de cavadinha por cima de Thiago Couto para ampliar o placar do clássico.

O Sport tentou uma reação após o gol e conseguiu diminuir seis minutos depois. Gonçalo Paciência recebeu na entrada da área, bateu forte rasteiro, sem chances para Muriel, e descontou para os donos da casa.

Bahia vence Barcelona-BA e se aproxima de vaga no mata-mata do Baiano

O Bahia se aproximou da semifinal do Campeonato Baiano neste sábado, ao bater o Barcelona-BA, por 1 a 0, no Barradão, em Salvador, pela oitava rodada. A vitória contou com o brilho dos ex-são-paulinos Rodrigo Nestor e Willian José. O meia deu a assistência para o gol do atacante.

Vice-líder, o Tricolor Baiano chegou a 15 pontos, colou na liderança e abriu seis pontos para o quinto colocado Jequié, que joga contra o líder Vitória neste domingo.

Criciúma empata sem gols com o Marcílio Dias e chega a cinco jogos seguidos sem vencer pelo Catarinense

O Criciúma ampliou sua crise neste sábado. A equipe carvoeira empatou sem gols com o Marcílio Dias, no Heriberto Hulse, pela décima rodada do Campeonato Catarinense. Com o resultado, o time da casa chegou a cinco jogos sem vencer no Estadual, sendo quatro empates e uma derrota.

Vila Nova acumula terceiro empata consecutivo no Goiano

Outro time que também ampliou uma sequência negativa foi o Vila Nova. Neste sábado, no estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, a equipe recebeu o Inhumas pela décima rodada do Campeonato Goiano e não conseguiu sair do zero. O empate foi o terceiro seguido dos donos da casa na competição.