Fonseca supera vacilo e dores e alcança primeira final de ATP na carreira

Faltava um game para João Fonseca (#99 do mundo) alcançar a primeira final de ATP de sua carreira, mas o carioca de 18 anos não conseguiu confirmar o serviço que precisava e levou a virada no segundo set. Na parcial decisiva, João ainda sentiu dores abdominais, mas encontrou uma maneira de deixar para trás o vacilo e e desconforto. Com uma reta final espetacular, o brasileiro derrotou o sérvio Laslo Djere (29 anos, #112 do mundo) por 7/6(3), 5/7 e 6/1 no ATP 250 de Buenos Aires e finalmente marcou seu lugar na final do torneio.

Com o resultado, Fonseca adicionou alguns parágrafos à já impressionante lista de feitos precoces no circuito mundial. Aos 18 anos e 5 meses de idade, ele agora é o mais jovem brasileiro em uma final de ATP na Era Aberta (a partir de 1968); o mais jovem sul-americano em uma final de ATP desde José Acasuso (18 anos e 4 meses) em Buenos Aires/2001; e o mais jovem finalista de um ATP no saibro desde Carlos Alcaraz em Umag/2021.

João Fonseca comemora ponto em jogo contra Laslo Djere Imagem: Marcelo Endelli/Getty Images

Em busca de seu primeiro título de nível ATP como profissional, o carioca espera a segunda semifinal do torneio argentino, que terá o tenista da casa Francisco Cerúndolo (#28) contra o espanhol Pedro Martínez (#41).

Novo número 1 do Brasil

Com os pontos somados até agora em Buenos Aires, Fonseca ultrapassará Thiago Wild e assumirá o posto de número 1 do Brasil quando a ATP atualizar sua lista. Ele aparece momentaneamente em 74º lugar no Live Ranking, que projeta a posição dos tenistas na lista da próxima segunda-feira. Se for campeão, o brasileiro estará entre os 70 melhores do ranking já na semana que vem.

Como aconteceu

Fonseca e Djere fizeram um primeiro set equilibradíssimo, com ambos tentando atacar primeiro e se alternando entre ataque e defesa. Fonseca teve as primeiras chances de quebra, mas Djere evitou os quatro break points no quinto game. No sexto, foi a vez de Fonseca escapar de dois break points. O carioca ainda teve mais duas chances no nono game, mas o sérvio se salvou competentemente, e a decisão só veio no tie-break.

No game de desempate, o brasileiro brilhou. Ganhou um mini-break graças a um erro de Djere e, em seguida, venceu um rali com uma direita espetacular para abrir 4/1. Após confirmar os dois serviços, fez 6/1 e, pouco depois, fechou a parcial em 7/6(3).

O segundo set foi igualmente parelho, com os dois tenista prevalecendo em seus games de saque até o oitavo game, quando o brasileiro encaixou uma devolução vencedora de direita e conquistou o primeiro break point do set. No ponto seguinte, Djere atacou de direita e mandou uma bola longa. A quebra deixou Fonseca com 5/3, a um game da vitória.

O sérvio, contudo, reagiu e devolveu a quebra imediatamente, aproveitando-se de um par de erros não forçados do carioca. Djere brilhou ainda mais na sequência. Primeiro, salvando um match point e igualando o placar em 5/5. Mais tarde, com uma passada que voltou a quebrar Fonseca. O sérvio acabou confirmando o saque no 12º game e forçou o terceiro set.

João Fonseca celebra classificação para a final do ATP de Buenos Aires Imagem: Marcelo Endelli/Getty Images

Fonseca abriu a parcial decisiva pressionado, mas respondeu bem, salvando dois break points. Dois games depois, porém, o carioca pediu atendimento médico, indicando desconforto na região abdominal. João voltou do tempo médico mais agressivo, disposto a decidir os pontos mais rapidamente, e foi brilhante na execução de seu plano. Com seguidos winners, quebrou Djere no quarto game e logo abriu 4/1. No sexto game, com mas uma direita vencedora, o brasileiro anotou mais uma quebra e abriu 5/1. Djere não conseguiu mais reagir.

.