Fluminense x Nova Iguaçu: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Carioca

Um confronto direto pelo G4 da Taça Guanabara, a primeira fase do Campeonato Carioca. Assim pode ser encarado o choque entre Fluminense e Nova Iguaçu, que se encaram neste domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro. O duelo, pela penúltima rodada, pode encerrar de vez as chances de um deles de disputar as semifinais do Estadual de 2025.

O Fluminense, que vem de empate sem gols com o Flamengo, soma 11 pontos e está a dois do Sampaio Corrêa, que fecha a zona de classificação. Também tendo empatado sem gols na rodada passada, mas com o Volta Redonda, o Nova Iguaçu aparece com 13 pontos, fora do G4 pelos critérios de desempate.

Mano Menezes, técnico do Fluminense, vê o time com boas chances de classificação.

"Nós conseguimos passar pelos três clássicos com pontuação para brigar pela classificação e com uma semana entre os jogos para nos recuperarmos, portanto, acredito que podemos nos classificar sim", disse ele. O treinador não antecipou a escalação, mas deve repetir o time do Fla-Flu.

Pelo lado do Nova Iguaçu, o técnico Carlos Vitor não poderá contar com dois jogadores. O zagueiro Renan e o atacante Andrey Dias cumprem suspensão por acúmulo de cartões amarelos e ficam de fora. Tudo indica que Matheus Matias vai ganhar a vaga na zaga e Antônio seja o comandante do ataque.

ONDE ASSISTIR

O duelo entre será transmitido pela Band, pelo Premiere e pelo Canal GOAT, no Youtube.

FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE X NOVA IGUAÇU

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 16 de fevereiro de 2025



Horário: 16h



Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz



Assistentes: Thiago Corrêa Farinha e Thayse Marques Fonseca



VAR: Paulo Renato da Silva Coelho

FLUMINENSE: Fábio, Guga, Ignácio, Thiago Silva e Gabriel Fuentes; Martinelli, Hércules e Jhon Arias; Riquelme Felipe, Germán Cano e Agustín Canobbio



Técnico: Mano Menezes

NOVA IGUAÇU: Lucas Maticoli, Yan Silva, Gabriel Pinheiro, Matheus Matias e Mateus Miller; Fernandinho, Jorge Pedra e Lucas Cruz; Xandinho, Victor Rangel e Antonio



Técnico: Carlos Vítor

OUTROS JOGOS

Outros dois jogos movimentam a Taça Guanabara no domingo, com destaque para Sampaio Corrêa e Volta Redonda, que duelam a partir das 16h, no Estádio Lourival Gomes, em Saquarema (RJ). Trata-se de um duelo de G4. O Voltaço é o vice-líder com 17 pontos, enquanto que o Sampaio fecha a zona de classificação com 13 pontos e ganhou novo fôlego com o empate sem gols com o Vasco.

Um pouco mais tarde, às 19h, o Maricá, que soma 12 pontos e vem de empate por 1 a 1 com o Bangu, pretende reencontrar a vitória. Mas para isso terá que bater fora de casa, no Estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, na capital carioca, a Portuguesa. A Lusa, que vem de empate por 2 a 2 com o Boavista, aparece com sete pontos, tentando ingressar na área que leva para a Taça Rio, disputada entre o quinto e o oitavo colocado.