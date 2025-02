Flamengo x Vasco: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Carioca

Flamengo e Vasco farão o clássico carioca da décima rodada da Taça Guanabara, na noite deste sábado, no Maracanã. O confronto, o penúltimo jogo das duas equipes na fase classificatória do Estadual, está marcado para as 21h45, no horário de Brasília.

ONDE ASSISTIR



A partida deste sábado terá transmissão ao vivo na Globo (TV aberta) , SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

O Rubro-Negro, atual líder da competição com 17 pontos, chega embalado para o "clássico dos milhões". A equipe de Filipe Luis vem de vitória sobre o Botafogo no meio de semana, em duelo atrasado da 7ª rodada, e soma quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos.

Do outro lado, o Cruzmaltino flerta com sua primeira má fase na temporada após três jogos sem vitórias. O time de Fábio Carille começou a cair de produção no empate com o Volta Redonda, pela 7ª rodada e, na sequência, perdeu para o Fluminense e empatou com o Sampaio Corrêa, na última segunda-feira. Ainda assim, o Vasco aparece na terceira posição na tabela com 14 pontos.

Para o Flamengo, uma vitória garante a classificação às semifinais com uma rodada de antecedência, independente dos outros resultados da rodada. Já o Vasco, além de vencer, precisa contar com tropeços de adversários para assegurar a vaga.

Para a partida deste sábado, Filipe Luis tem alguns desfalques confirmados e algumas dúvidas. Expulsos de campo na confusão pós-jogo na última quarta-feira, o meia Gerson e o zagueiro Cleiton estão suspensos.Com uma lesão na coxa, o lateral Alex Sandro também está fora do confronto e se junta a Pedro e Viña na lista de ausentes por questões físicas. Já o lateral Ayrton Lucas e o atacante Juninho são dúvidas.

No Vascão, as principais novidades devem ser as voltas de Philippe Coutinho e Paulinho. Lesionado, o zagueiro Lucas Oliveira está fora do confronto e pode dar chance a Maurício Lemos estrear.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X VASCO



Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Sábado, 15 de fevereiro de 2025



Hora: 21h45 (de Brasília)



Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães



Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Thiago Filemon Soares Pinto



VAR: Philip Georg Bennett

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Varela); Pulgar, Evertton Araújo e De La Cruz; Plata, Bruno Henrique e Michael

Treinador: Filipe Luis

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas (Maurício Lemos) e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê, Paulinho e Philippe Coutinho e Zuccarello (Alex Teixeira); Vegetti.

Técnico: Fábio Carille.