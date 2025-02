Flamengo tem Bruno Henrique capitão e Vasco, Coutinho titular; veja times

Flamengo e Vasco estão escalados para o confronto deste sábado (15), pela 10ª rodada do Campeonato Carioca, realizado no Maracanã.

Escalações

Filipe Luís montou o Flamengo com: Rossi; Wesley, Danilo, Léo Pereira, Varela; Erick, Evertton Araújo, De Arrascaeta; Plata, Michael e Bruno Henrique.

Fábio Carille escalou no Vasco: Léo Jardim; Puma, João Victor, Lucas Freitas, Piton; Mateus Carvalho, Tchê Tchê, Hugo Moura; Coutinho, Zuccarello e Vegetti.

Com Gerson suspenso por cartão vermelho no jogo contra o Botafogo, o novo capitão do Flamengo é Bruno Henrique. Philippe Coutinho, do Vasco, havia sido poupado contra o Sampaio Corrêa, e apareceu novamente como titular.

As duas equipes iniciam o jogo no G4. O Fla é o líder, com 17 pontos, enquanto o Vasco aparece em 4º lugar, com 14 pontos.