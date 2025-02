Filipinho se choca com fotógrafo em onda e sai revoltado: 'Fod* essa merd*'

O bicampeão mundial Filipe Toledo se revoltou após ter sido atrapalhado por um fotógrafo durante sua bateria nas oitavas de final da etapa de Abu Dhabi da WSL, contra o japonês Kanoa Igarashi.

O que aconteceu

O surfista se chocou com o fotógrafo brasileiro Thiago Diz após acertar um aéreo no final de sua segunda tentativa de direita. Filipinho precisava de um 10 combinado para passar à frente no placar, mas teve sua finalização interrompida. Ele caiu para evitar bater de frente com o fotógrafo, que estava no meio de seu caminho na onda e se abaixou para não ser atropelado.

Filipinho ficou transtornado, reclamando muito na água enquanto o fotógrafo se lamentava. As quilhas da prancha se quebraram após o contato com o equipamento do fotógrafo. Visivelmente transtornado, o surfista seguiu para sua segunda tentativa de esquerda.

O estafe queria que a onda fosse repetida, de acordo com a transmissão do Sportv. Filipinho recebeu nota 6,83, melhorando sua direita em apenas meio ponto mesmo tendo sido interrompido. O adversário havia recebido boas notas nas primeiras tentativas, colocando pressão contra o brasileiro, que acabou derrotado.

Filipinho saiu da água enraivecido, afirmou que não queria repetir a direita e disparou: "Foda-s* essa merda". Ele passou por Kanoa parabenizando o adversário antes de extravasar que não foi a primeira vez que reclamou do posicionamento do fotógrafo. O bicampão ainda tirou sua lycra contra a prancha.

Revoltado, Filipinho bate na prancha após ser atrapalhado por fotógrafo em Abu Dhabi Imagem: Reprodução/Globoplay

Eu não quero [surfar] a direita de novo. Eu não quero. Foda-se essa merda. Esse cara na água, não foi a primeira vez que reclamamos, aconteceu nos treinos o tempo todo.

Filipinho

Kanoa venceu com somatória de 15,77, a maior do dia, diante dos 12,6 do brasileiro. O japonês enfrentará Italo Ferreira nas quartas das piscina de ondas dos Emirados Árabes.

A WSL comentou o ocorrido. O brasileiro Renato Huckel, diretor de competições, explicou que os juízes informaram que a pontuação da manobra final não mudaria o resultado da bateria, e portanto não foi repetida.

A última coisa que a gente quer que aconteça é um fotógrafo da WSL, infelizmente ele se posicionou muito mal e atrapalhou o Filipe. A gente acessou a situação com o painel de juízes para determinar quanto a ultima manobra dele acrescentaria na nota. A resposta foi de talvez 0,2, 0,3, talvez 0,5 no sotal score, portanto não mudaria o resultado da bateria. A gente resolveu então manter o resultado.

Renato Hickel, diretor de tour e competições da WSL

Filipinho se pronuncia

O surfista foi às redes sociais tranquilizar os fãs e disse que se acertou com o fotógrafo. Ele lamentou a situação inédita e acrescentou que o profissional poderia ter se "machucado feio" se o a batida tivesse sido em cheio.