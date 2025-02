Ferreira tem lesão diagnosticada e vira novo desfalque para o São Paulo

Ferreira é o mais novo desfalque do São Paulo. O atacante sentiu dores na região posterior da coxa direita em Brasília, realizou exames de imagem e foi constatada uma pequena lesão no local.

Ferreira já havia desfalcado o São Paulo no duelo da última quinta-feira, contra o Velo Clube, na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, pelo Campeonato Paulista, por causa desse incômodo muscular.

Com isso, o atacante se limitará ao tratamento com os fisioterapeutas do São Paulo nos próximos dias, abrindo espaço para outros jogadores ofensivos do elenco, mais jovens, possam mostrar seu potencial.

Henrique Carmo, por exemplo, é um dos garotos de Cotia que podem ser beneficiados pela ausência de Ferreira. Lucas Ferreira é outro jovem das categorias de base que surge como um potencial substituto do seu xará.

Ferreira soma sete jogos pelo São Paulo na atual temporada, sendo titular em três deles. O atacante só não entrou em campo na estreia no Paulista, contra o Botafogo-SP, em que um time alternativo, composto por muitos jovens do sub-20, atuou, e no duelo da última quinta-feira contra o Velo Clube, em Brasília.