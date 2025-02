Esquentadinha é superada e Brasil perde 100% de aproveitamento no UFC Vegas

Por pouco o Brasil não conseguiu 100% de aproveitamento no card preliminar do UFC Vegas 102, neste sábado (15). Depois de quatro vitórias seguidas, o 'Esquadrão Brasileiro' sofreu a primeira derrota no evento com Ketlen Souza, a 'Esquentadinha', diante da veterana Angela Hill, na decisão dividida dos juízes.

Depois de um início ruim na luta, Ketlen Esquentadinha se recuperou e equilibrou o duelo, contando também com o cansaço da peso-palha (52 kg) norte-americana, de 40 anos de idade. A melhora da brasileira a partir do segundo round, no entanto, não foi o suficiente para convencer dois dos três juízes laterais de sua vitória no combate.

A luta

Experiente, a veterana Angela Hill começou a luta caminhando para frente e colocando pressão sobre a brasileira na grade. Aparentemente mais lenta nos reflexos, Ketlen tentava golpes mais potentes, mas levava a pior no volume e na variação de ataques da americana, que ainda aplicou uma queda no final do assalto, consolidando ainda mais sua vitória no round.

Depois do pedido do seu corner para "entrar na luta", Ketlen, de fato, voltou mais 'ligada' no segundo round. Isso foi o suficiente para diminuir o ritmo de sua adversária e equilibrar o duelo. Com mais potência nos golpes, Esquentadinha abriu um sangramento no nariz de Hill e, visivelmente, provocou mais danos na americana.

Mesmo visivelmente desgastada fisicamente, Angela Hill aplicou uma queda logo no início do terceiro assalto. Por cima, a americana aproveitou para descansar enquanto mantinha a posição de vantagem no solo. De volta em pé, Ketlen apertou o ritmo e mostrou mais uma vez ter mais contundência nos golpes do que sua oponente.

Vitória no retorno de Macapá

De volta ao octógono mais famoso do mundo após mais de um ano afastado por problemas de saúde, Rafael Estevam, o 'Macapá', derrotou Jesus Aguilar no UFC Vegas 102, neste sábado (15). Com o resultado, o lutador brasileiro segue invicto no MMA profissional e chegou à segunda vitória na sua ainda curta trajetória no Ultimate.

Confira os resultados do UFC Vegas 102:

Angela Hill venceu Ketlen Esquentadinha por decisão dividida dos juízes;

Rafael Macapá venceu Jesus Aguilar por decisão unânime dos juízes;

Gabriel Marretinha venceu Khaos Williams por finalização;

Elijah Smith venceu Vince Morales por decisão unânime dos juízes;

Valter Walker venceu Don'Tale Mayes por finalização;

Jacqueline Cavalcanti venceu Julia Avila por decisão unânime dos juízes.