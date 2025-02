Esperança do Santos, Neymar tenta encerrar amargo jejum contra rival inédito na carreira

Neste domingo, o Santos recebe o Água Santa em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. O Peixe precisa vencer para seguir vivo na briga por uma vaga na próxima fase e deposita as suas fichas em Neymar, que vai ter um rival inédito pela frente.

O meia-atacante nunca enfrentou o Netuno. O clube de Diadema realizou a sua primeira partida oficial apenas em abril de 2013, um mês antes do ídolo santista partir para o Barcelona.

E Neymar chega para o duelo ansioso para encerrar um amargo jejum. Ele não balança as redes desde o dia 8 de setembro de 2023, quando fez dois gols na vitória de 5 a 1 da Seleção Brasileira sobre a Bolívia.

Desde então, o meia-atacante enfrentou algumas lesões e entrou em campo somente mais oito vezes. Foram três jogo pelo Brasil, dois pelo Al-Hilal e três pelo Santos.

Já o último tento de Neymar pelo Peixe foi em 17 de abril de 2013. Na ocasião, foi decisivo no triunfo de 2 a 0 sobre o Flamengo-PI, pela Copa do Brasil.

Desde o retorno, confirmo no final de janeiro, o jogador de 33 anos vestiu a camisa alvinegra em três oportunidades e ainda não conseguiu anotar gols ou dar assistências.

Nesta quarta-feira, portanto, o astro tenta encerrar esse amargo jejum contra um rival inédito na carreira. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 20h30 (de Brasília), pela 10ª rodada do Campeonato Paulista.

O duelo, aliás, cresceu em importância para o Santos, que está fora da zona de classificação para a próxima fase do Estadual. O clube aparece em terceiro do Grupo B, com nove pontos, um a menos que Guarani e Portuguesa, que lideram. O lanterna é o Red Bull Bragantino, com oito.