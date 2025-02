Escalação do São Paulo: elenco encerra preparação para o Choque-Rei

O São Paulo encerrou neste sábado, no CT da Barra Funda, sua preparação para o clássico contra o Palmeiras, que acontece neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela décima rodada do Campeonato Paulista.

O técnico Luis Zubeldía teve apenas um treino para promover ajustes antes do Choque-Rei, já que o elenco são-paulino chegou de Brasília, após o empate em 3 a 3 com o Velo Clube, já na madrugada de sexta-feira e foi liberado para descansar antes de se reapresentar neste sábado.

Após deixar em aberto a possibilidade de preservar alguns dos principais jogadores do São Paulo contra o Palmeiras, mesmo se tratando de um clássico, há dúvidas em relação à escalação da equipe para o duelo deste domingo.

Porém, muita coisa está em jogo. O São Paulo pode confirmar sua classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista em caso de vitória e, de quebra, complicar a vida do Palmeiras na busca por uma vaga na próxima fase da competição, uma vez que o time ocupa a terceira colocação de seu grupo. Por isso, a tendência é que os principais nomes do elenco tricolor estejam em campo, a não ser que seja identificado um grande desgaste e risco de lesão em alguns deles.

A provável escalação do São Paulo para o clássico contra o Palmeiras conta com Rafael; Igor Vinícius (Cédric Soares), Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Pablo Maia, Alisson, Oscar e Lucas; Luciano e Calleri.

Vale lembrar que o São Paulo pode enfrentar o Palmeiras já classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista. Para isso, basta o Noroeste não vencer o Red Bull Bragantino neste sábado, às 20h30 (de Brasília), em Bragança Paulista. Caso a equipe de Bauru some um resultado positivo, o Tricolor garante uma vaga na próxima fase do Estadual vencendo o Choque-Rei.

O treino

O dia de trabalho neste sábado começou com um aquecimento seguido de uma atividade de fundamentos técnicos. Depois disso, o elenco foi separado para um treino tático posicional e, na sequência, um complemento de bolas paradas e finalizações.

Ferreira, que sentiu dores na região posterior da coxa direita em Brasília, realizou exame de imagem que constatou uma pequena lesão no local. Com isso, o atacante seguirá seu tratamento com a fisioterapia.