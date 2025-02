Em retorno ao Pacaembu, Corinthians fica no empate com a Portuguesa em jogo movimentado

O Corinthians empatou com a Portuguesa por 2 a 2 na noite deste sábado, em seu retorno ao Mercado Livre Arena Pacaembu. Em duelo movimentado, o Timão contou com um inspirado Talles Magno, mas sofreu defensivamente e interrompeu a sequência de duas vitórias.

O primeiro tempo foi de superioridade da Lusa, que abriu o placar com Jajá. O Corinthians, porém, voltou do intervalo com outra postura e buscou a virada com Matheus Bidu e Talles Magno. No entanto, os mandantes ainda tiveram tempo de empatar o duelo com Maceió.

Com o empate, o Corinthians segue na liderança do grupo A, com 26 pontos, 10 a mais em relação ao Mirassol. Na tabela geral, o Timão abriu vantagem de cinco unidades para o São Bernardo. A Portuguesa, por sua vez, se encontra na segunda colocação do grupo B, com 11 pontos, mesma pontuação do Guarani.

O jogo seguinte do Corinthians será contra a Universidad Central-VEN, na quarta-feira, pela segunda fase da Copa Libertadores. No Paulista, a equipe volta a entrar em campo diante do Guarani, em Itaquera, no domingo.

Já a Lusa encara o São Bernardo na próxima quinta-feira, também como mandante.

O jogo

O primeiro tempo teve poucas emoções, mas contou com uma Portuguesa mais organizada. Aos seis minutos, Lucas Hipólito arriscou de fora da área e colocou Matheus Donelli para trabalhar. O Corinthians foi responder aos 19, com chute de Talles Magno de esquerda para intervenção do goleiro Rafael Santos.

A Portuguesa voltou a assustar aos 34 minutos, com Jajá, que finalizou colocado e acertou a trave corintiana. O gol da equipe local veio aos 38, também com Jajá, arriscando da entrada da área e acertando o canto de Donelli.

Segundo tempo

O Corinthians voltou do intervalo em cima da Portuguesa e conseguiu o empate logo aos oito minutos, com Matheus Bidu. O lateral foi até o fundo e recebeu passe preciso de Talles Magno para concluir para o fundo das redes.

A virada do Corinthians veio aos 20 minutos, com Talles Magno, de pênalti. O próprio atacante foi derrubado dentro da área em jogada individual e converteu a penalidade em sequência.

A Portuguesa buscou o empate aos 33 minutos, com Maceió. Em contragolpe, o atacante recebeu passe na medida de Gustavo Talles para concluir sem chances para Matheus Donelli.

FICHA TÉCNICA



PORTUGUESA 2 X 2 CORINTHIANS

Local: Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo (SP)



Data: 15 de fevereiro de 2024 (sábado)



Horário: às 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Daiane Muniz



Assistentes: Evandro de Melo Lima e Daniel Luis Marques



VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral



Público pagante: 17.087



Renda: R$ 1.914.620.000



Cartões amarelos: Cacá, Félix Torres (Corinthians); Gustavo Henrique (Portuguesa)



Cartões vermelhos:

Gols: Jajá, aos 38 do 1ºT, e Maceió, aos 33 do 2ºT (Portuguesa); Matheus Bidu, aos 8, e Talles Magno, aos 20 do 2ºT (Corinthians)

PORTUGUESA: Rafael Santos; Gustavo Talles, Gustavo Henrique, Eduardo Biazus e Lucas Hipólito; Fernando Henrique (Hudson), Tauã e Cristiano (Rildo); Jajá (Everton), Maceió (Pedro Henrique) e Renan (João Pedro Barba)



Técnico: Cauan de Almeida

CORINTHIANS: Matheus Donelli; Léo Mana (Jacaré), Cacá, Félix Torres e Matheus Bidu; Ryan (Pedro Raul), Alex Santana (Luiz Gustavo Bahia), Charles (Maycon) e Igor Coronado; Romero e Talles Magno (Héctor Hernández)



Técnico: Ramón Díaz