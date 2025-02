Em jogo apertado, Milan vence o Verona em casa pelo Campeonato Italiano

Neste sábado, o Milan recebeu e venceu o Verona por 1 a 0 em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Italiano. Santi Giménez foi o autor do gol do time da casa.

Com a vitória, o Milan continua na briga por uma vaga de classificação em competições continentais. A equipe soma 41 pontos e ocupa a sétima posição do Italiano. O derrotado Verona se aproxima da zona de rebaixamento, estando na 15ª colocação, com 23 pontos.

No próximo sábado, o Milan visitará o Torino às 14h (de Brasília) pela 26ª rodada do Italiano. O Verona terá um trabalho difícil recebendo a Fiorentina no próximo domingo, às 11h.

O jogo

O Milan ditou o ritmo da maior parte da partida, mas a defesa do Verona não facilitou e se fechou durante todo o primeiro tempo.

Na segunda etapa, o Verona começou mais aberto no jogo e chegou a atacar melhor a defesa do Milan. Poucos minutos depois, o cenário voltou ao que esteve no primeiro tempo, com os donos da casa criando mais chances e pressionando.

Após muita insistência, aos 30 minutos, Álex Jiménez encontrou Rafael Leão em um lançamento no meio da área. O português deixou de primeira para Santi Giménez empurrar para o gol sem goleiro.

O Milan não conseguiu ampliar o placar e a partida terminou em 1 a 0 no San Siro.