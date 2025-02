Em estreia de dupla ex-Palmeiras, Atlético-MG vence o Tombense e larga na frente na semifinal do Mineiro

Em jogo que marcou as estreias de Rony e Caio Paulista, ex-jogadores do Palmeiras, o Atlético-MG venceu o Tombense por 2 a 0, neste sábado, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela ida da semifinal do Campeonato Mineiro. Hulk marcou os dois gols da vitória do Galo.

Agora a equipe do técnico Cuca tem a vantagem de perder o jogo da volta por um gol de diferença para garantir a classificação à decisão. Cruzeiro e América-MG decidem a outra vaga.

O segundo duelo da semifinal está marcado para o próximo sábado, no estádio Soares de Azevedo, em Tombos. Antes, o Galo tem compromisso contra o Tocantinópolis, na terça-feira, no Tocantins, pela primeira fase da Copa do Brasil.

??? FIM DE JOGO: HULK BRILHA, FAZ DOIS GOLS E O #GALO LARGA NA FRENTE NA BUSCA PELA FINAL DO MINEIRO. #VamoGalo #CAMxTOM ??? pic.twitter.com/HfB08p5rJZ ? Atlético (@Atletico) February 15, 2025

Após um primeiro tempo sem gols, Hulk entrou em ação logo aos 11 minutos da etapa final. Com auxílio do VAR, o árbitro assinalou pênalti para o Galo após Cuello ser acertado por Júlio Henrique. Na cobrança, o camisa sete bateu forte no canto esquerdo, deslocando o goleiro do Tombense.

Inspirado após o primeiro gol, Hulk voltou a balançar as redes, e dessa vez com a sua marca registrada. Aos 19, o atacante cobrou falta central de longe, a bola bateu no travessão e entrou no fundo do gol do adversário. Golaço e 2 a 0 para o Galo.

Anunciados na última sexta-feira, Rony e Caio Paulista entraram em campo no segundo tempo. A entrada do atacante foi promovida por Cuca no início da segunda etapa, logo após o intervalo, enquanto o lateral esquerdo entrou aos 39 minutos.