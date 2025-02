Em acordo, Sinner ficará suspenso por 3 meses após caso de doping

Jannik Sinner vinha desfrutando de seu auge como número 1 do tênis, mas terá que paralisar a carreira. O tenista italiano entrou em acordo com a Agência Mundial Antidoping (WADA) para cumprir uma suspensão de três meses.

A punição veio em função de um caso de doping envolvendo Sinner. Em março do ano passado, ele foi flagrado em exames para a substância clostebol.

"Há quase um ano, este caso me atormenta e o processo poderia ter se prolongado por muito tempo, com uma decisão talvez só no final do ano. Sempre aceitei que sou responsável pela minha equipe e reconheço que as regras rigorosas da WADA são uma proteção importante para o esporte que amo. Nesta base, aceitei a proposta de resolver o processo com uma sanção de três meses", disse Sinner em comunicado, que alegou não ingerir a substância intencionalmente.

Sinner ficará fora dos torneios de tênis entre 9 de fevereiro de 2025 e 4 de maio de 2025. Ele poderá retornar aos treinos a partir de 13 de abril. Portanto, irá perder competições importantes como os Masters 1000 de Indian Wells, Miami, Monte Carlo e Madri.

Em contrapartida, Sinner não perderá nenhum torneio da série Grand Slam. Vencedor do Aberto da Austrália em 2025, ele estará livre para disputar os jogos no tradicional saibro de Roland Garros, a partir de 19 de maio.