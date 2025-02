Diretor do Flamengo, Boto já foi sondado por grupo de Pedrinho no Vasco

Do UOL, no Rio de Janeiro

Novo responsável por comandar o departamento de futebol do Flamengo, José Boto poderia ter tido uma outra trajetória no futebol brasileiro. Há cinco anos, o português foi sondado pelo mesmo grupo político de Pedrinho, atual presidente do Vasco, clube rival do Rubro-Negro e adversário deste sábado (15), às 21h45, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca.

O que aconteceu

Na época, a chapa tinha outro candidato à presidência no Cruz-maltino: Julio Brant. A campanha foi para a eleição de 2020, onde quem saiu como vencedor foi Jorge Salgado.

Quem fez o contato com Boto foi Felipe, hoje diretor-técnico de futebol do Vasco. Na ocasião, o português era diretor-esportivo do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e a dupla chegou até mesmo a fazer uma live no YouTube intermediada pela chapa de Brant.

A ideia do grupo político era que Boto assumisse o departamento de scout do Vasco. O português ganhou projeção no futebol mundial justamente trabalhando neste setor, tendo destaque, principalmente, no Benfica (POR) e no Shakhtar (UCR).

Fontes ouvidas pelo UOL garantem que Boto se animou com o projeto. Naquela época ele já demonstrava interesse em trabalhar no futebol brasileiro e em seu período no clube ucraniano, por exemplo, diversos jogadores do Brasil foram contratados.

Boto tem reformulado setor de scout no Fla

Hoje com responsabilidades ainda maiores no Fla, Boto não abre mão de tratar com atenção o scout. Por isso, tem feito um processo de reformulação no departamento rubro-negro para dar sua cara e deixar ao seu gosto.

Sua primeira grande intervenção foi a contratação do ucraniano Andrii Fedchenkov. O ex-Cardiff City (ING) trabalhou com Boto tanto no Shakhtar quanto no PAOK, da Grécia.

Com isso, o antigo chefe do departamento foi realocado no Flamengo. Ricardo Perlingeiro passou a ser responsável pela captação nas divisões de base e não participa mais do profissional. A ideia de Boto é que o departamento já esteja totalmente reformulado e com 100% de sua metodologia na próxima janela de transferências.