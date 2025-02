Destaque do São Paulo no ano, Luciano busca confirmar boa fase contra o Palmeiras

Líder em participações em gols do São Paulo na atual temporada, o atacante Luciano tem mostrado protagonismo e busca confirmar sua boa fase no clássico contra o Palmeiras, que ocorre no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Até o momento, o jogador de 31 anos registra três bolas na rede e um passe para gol nas seis partidas em que atuou pelo Tricolor. De acordo com dados do Sofascore, isso equivale a uma média de 108 minutos em campo para participar de um tento do clube paulista.

Também segundo à plataforma de estatísticas, Luciano é o segundo colocado em três quesitos dentre todos os atletas do elenco: grandes chances criadas (três), passes decisivos (nove) e faltas sofridas (onze).

? Luciano é o líder em gols e participações em gols do São Paulo na temporada 2025! ?? ? 6 jogos

? 3 gols (!)

? 1 assistência

? 4 participações em gols (!)

? 108 mins p/ participar de gol (!)

? 3 grandes chances criadas (2º do time)

? 9 passes decisivos (2º do time)

?... pic.twitter.com/eGmkPl0p4l ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) February 14, 2025

Contratado em 2020, junto ao Grêmio, o atacante acumula 267 jogos disputados pelo São Paulo, com 88 gols marcados, 24 assistências e dois títulos conquistados: Copa do Brasil (2023) e Supercopa do Brasil (2024).

O clássico contra o Palmeiras representa uma oportunidade para Luciano reafirmar sua importância na equipe e contribuir para a "recuperação" do São Paulo no Estadual. Na última quinta, o Tricolor empatou em 3 a 3 com o Velo Clube, na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília.

Com o resultado, o São Paulo chegou ao terceiro jogo sem vitória no Campeonato Paulista e perdeu a oportunidade de se classificar antecipadamente para as quartas de final da competição.