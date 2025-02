Cruzeiro contrata zagueiro Mateo Gamarra por empréstimo e cede Tevis ao Athletico-PR

O Cruzeiro anunciou a contratação do zagueiro Mateo Gamarra, que chega por empréstimo junto ao Athletico-PR até o fim da temporada. A negociação envolveu uma troca temporária, com o atacante Tevis se transferindo para o clube paranaense pelo mesmo período. Com isso, o técnico Leonardo Jardim ganha mais uma opção defensiva para o restante do ano.

O jogador já foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e estará disponível para as semifinais do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro enfrentará o América neste domingo, às 16h, no Mineirão, e Gamarra pode fazer sua estreia pelo clube celeste já neste confronto decisivo.

A chegada do zagueiro faz parte do ousado planejamento do Cruzeiro para a temporada. O clube investiu pesado na montagem de um elenco estrelado, contratando nomes de peso como Dudu, Gabigol, Fabrício Bruno e Fagner. A diretoria celeste busca um time competitivo para voltar a brigar por títulos.

Curiosamente, Mateo Gamarra já teve sua contratação aprovada anteriormente pelo atual CEO do Cruzeiro, Alexandre Mattos. Foi ele quem levou o defensor ao Athletico-PR quando ainda ocupava um cargo diretivo no clube paranaense. Agora, Mattos aposta novamente no jogador para reforçar o sistema defensivo da equipe celeste.

O Athletico-PR desembolsou R$ 17 milhões para contratar Gamarra junto ao Olimpia, do Paraguai. O zagueiro se destacou no futebol paraguaio, onde também atuou por Independiente e 12 de Octubre antes de se transferir para o futebol brasileiro. No Athletico, disputou 36 partidas e marcou um gol.

Aos 24 anos, Gamarra chega ao Cruzeiro com a missão de fortalecer a defesa e conquistar seu espaço em um elenco altamente competitivo após a lesão de João Marcelo.