Corinthians pode garantir a melhor campanha do Paulista neste final de semana; veja a matemática

O Corinthians pode garantir a melhor campanha da primeira fase do Campeonato Paulista neste final de semana. O Timão visita a Portuguesa no Mercado Livre Arena Pacaembu neste sábado às 18h30 (de Brasília), pela 10ª rodada.

O Timão lidera a tabela geral com 25 pontos e um jogo a mais. A equipe venceu oito partidas, empatou uma e perdeu outra. O São Bernardo aparece na segunda posição, com 19 unidades.

Para garantir a melhor campanha, o Corinthians precisa vencer a Lusa e torcer para o São Bernardo pelo menos empatar com o Guarani no domingo. No cenário de triunfo diante da Portuguesa, o Bernô seria o único clube capaz de alcançar o Timão na tabela.

Depois do confronto de sábado, o Corinthians fecha a primeira fase do Paulista contra o Guarani, em Itaquera. Já o São Bernardo, além do Bugre, encara a Lusa (fora) e o São Paulo (casa).

Com a campanha atual, o Corinthians já igualou sua maior pontuação neste formato do Campeonato Paulista. O Timão fechou a primeira fase do Estadual de 2021 com os mesmos 25 pontos, mas com dois jogos a mais.

Diante da Portuguesa, a tendência é que o Corinthians entre em campo com um time alternativo, priorizando o duelo contra a Universidad Central-VEN, na quarta-feira.