Corinthians fortalece defesa com rodízio, e novato supre carência na zaga

O técnico Ramón Díaz encontrou no rodízio da zaga uma solução para fortalecer o sistema defensivo do Corinthians. Neste sábado (15), mais uma vez a equipe alvinegra deverá ter mudanças na escalação para enfrentar a Portuguesa, às 18h30 (de Brasília), no Pacaembu, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista.

O que aconteceu

A defesa era uma das principais preocupações de Ramón para essa temporada, principalmente pelo calendário cheio da equipe, que vai disputar Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil, além do estadual.

O argentino pediu a contratação de um zagueiro e um lateral-esquerdo, ambos para serem titulares. No entanto, as limitações financeiras fizeram com que o executivo de futebol, Fabinho Soldado, precisasse colocar o pé no freio após a janela recheada do meio do ano passado.

Com o retorno de Diego Palacios do departamento médico, a questão da lateral foi amenizada. O atleta retornou após um ano fora do time para tratar uma lesão crônica na cartilagem do joelho esquerdo.

Por outro lado, Ramón precisou lidar com uma baixa importante na zaga: Gustavo Henrique, que lesionou o tendão patelar do músculo adutor da perna direita durante a pré-temporada. Assim, apenas André Ramalho, Cacá, Félix Torres, João Pedro Tchoca e Renato ficaram à disposição da comissão técnica.

O técnico argentino precisou contornar a ausência, mesmo com poucas opções à disposição. Inclusive, no mês passado, o elenco perdeu mais uma peça do setor: Caetano, que não acertou renovação com o Timão e firmou acordo com Vissel Kobe, do Japão.

A solução foi apostar no rodízio para não desgastar nenhum atleta variando os esquemas táticos: com duas ou três peças na linha de defesa. Não há mais o conceito de titularidade na defesa corintiana, o que ajudou a subir o sarrafo do desempenho. A "briga" por posição tem sido positiva.

Quem está bem vai jogar. A titularidade não tem nem Tchoca, nem Félix, nem Cacá, nem André Ramalho... todos têm que mostrar durante a semana que querem jogar e, durante o jogo, ter a atenção. A titularidade, em times grandes, você pode perder de uma semana para outra. Estamos felizes pelo Tchoca, mas a titularidade nunca será garantida para ninguém. É render jogo a jogo e, sobretudo, nos treinos Emiliano Díaz, auxiliar técnico do Corinthians, em coletiva

Os números provam que a estratégia deu certo: o Timão tem a quarta defesa menos vazada do estadual, com nove gols sofridos em dez jogos — menos de um gol por partida. No total, a equipe tem oito vitórias, um empate e apenas uma derrota na competição.

Prata da casa vira reforço e agrada Ramón

Nesse contexto, João Pedro "Tchoca" virou um reforço sem custos e recebeu destaque. O zagueiro de 21 anos, formado nas categorias de base do Corinthians, foi emprestado ao Ceará no ano passado, retornou mais maduro e surpreendeu a comissão técnica.

Além do prestígio com o técnico, o defensor ganhou moral com os companheiros. O zagueiro André Ramalho, um dos líderes do elenco, rasgou elogios ao atleta após a vitória por 2 a 1 sobre o Santos, na última quarta-feira (12).

O Tchoca é um menino que teve evolução e segue evoluindo muito bem. O empréstimo fez muito bem para ele, voltou mais maduro, mais cascudo, como a gente fala. Ele vem provando isso, jogo após jogo, fazendo partidas muito sólidas, muito maduras.

André Ramalho, zagueiro do Corinthians, em zona mista

Tchoca completou 658 minutos em campo em dez partidas pelo Paulistão, sendo titular inclusive no último clássico. O zagueiro teve papel fundamental para segurar a pressão dos adversários nos 15 minutos finais de jogo.